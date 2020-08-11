Цитата: Членов правления, в том числе председателя правления - от 850 000 тенге.

Члены правления. Если судить по американским фильмам) это те люди которые в ложили свой капитал в какой то бизнес. А потом получают нештяки разные в виде бонусов. А эти че вложили? Тупо получают по ляму от всех нас из зарплаты, а мы ещё скидываемся на ивл и другие медицинские нужности.