StudioMaX Re: Проехать в автобусе, зайти в магазин, погулять в парке -... #3 S





(Пользователи) Сообщений: 13

Регистрация: 18.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:16 НГ, где Нечитайло? Он ещё в конце июня потерялся. Можно провести забавный эксперимент и задать этот вопрос в Информационном чате Костанайской области в телеграме - https://t.me/infokst - и ваше сообщение быстренько удалят, видимо это большая тайна) А поиском по слову "Нечитайло" в этом телеграм канале последний раз он упоминается 25 июня. А то получается что заместитель есть, а самого санитарного врача нет .