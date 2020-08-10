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≡ Проехать в автобусе, зайти в магазин, погулять в парке - Какие послабления карантина приняли в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Проехать в автобусе, зайти в магазин, погулять в парке - Какие послабления карантина приняли в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39573

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление о введении с 10 августа послаблений карантинных мер подписал сегодня заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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§ electro
Re: Проехать в автобусе, зайти в магазин, погулять в парке -...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
333

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 10.08.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а маски носим, как на фото
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* Victor Yang
Re: Проехать в автобусе, зайти в магазин, погулять в парке -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13037

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 10.08.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Посещение набережных, общественных и неорганизованных пляжей по-прежнему запрещается.

А чем отличается сквер от набережных по функциям? Эти понятия даже не взаимоисключающие.
И да - почему тот кто указывает носить маску, сам носит её как попало? Или так можно?
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§ StudioMaX
Re: Проехать в автобусе, зайти в магазин, погулять в парке -...
S


(Пользователи)
Сообщений:
13

Регистрация:
18.06.18
Отправлено: 10.08.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, где Нечитайло? Он ещё в конце июня потерялся. Можно провести забавный эксперимент и задать этот вопрос в Информационном чате Костанайской области в телеграме - https://t.me/infokst - и ваше сообщение быстренько удалят, видимо это большая тайна) А поиском по слову "Нечитайло" в этом телеграм канале последний раз он упоминается 25 июня. А то получается что заместитель есть, а самого санитарного врача нет :-x .
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