Проехать в автобусе, зайти в магазин, погулять в парке - Какие послабления карантина приняли в Костанайской области

Постановление о введении с 10 августа послаблений карантинных мер подписал сегодня заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.

В нем указано, что установлен новый график движения общественного городского транспорта - с 06:00 до 21:00. До сих пор автобусы возили пассажиров по 4 часа утром и вечером.

Разрешена деятельность непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. м. с установлением графика работы с 10:00 до 17:00 и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Непродовольственные магазины площадью более 500 кв. м иогут работать только на доставку.

Разрешена деятельность скверов, парков, в том числе точек торговли, расположенных на их территориях (за исключением работы аттракционов, детских игровых площадок, батутов, проката детских велосипедов, детских машин). Выход группами осуществлять не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

Посещение набережных, общественных и неорганизованных пляжей по-прежнему запрещается.