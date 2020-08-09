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сайлау курманов:
В начале 90х у всех были равные шансы, правда кто наверху больше хапнул,
Равные? Насмешили...
Больше хапнул?
Стоящие у власти и кормушки хапнули ВСЁ! (Ибо ОСТАЛИСЬ у власти и присвоили кормушки)
Сравнивать мелкого бизнесмена (н-мер,получил заказ на печатание 1 млн. бланков по 1 коп. экз и на полученную прибыль основал газету. В силу предпринимательского таланта издание стало чрезвычайно прибыльным) и человека, который, например, хапнул сразу несколько банков или месторождений полезных ископаемых, смешно!
Кстати, однажды и к основателю успешного СМИ пришли и сделали предложение, от которого он НЕ СМОГ отказаться.