abaika95 Re: Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4629

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:05 Цитата-/У казахстанской власти существует некоторый комплекс низкопоклонства перед Западом, заискивания,/









А разве это не болезнь всего постсоветского пространства? Да и союза в главенстве,догнать и перегнать хотели с 50ых,сейчас хотябы просто догнать









Цитата-/у нас богатыми стали имеющие связи с верхами или те, кто был вхож в мафиозно-криминальные кланы/



А разве богатыми стали не те кто был ярым коммунистом при прошлой власти? Все комсомольцы и коммунисты и стали богатыми)









Цитата-/ законодательное перераспределение богатства или революционное распределение бедности./





Либо живём все богато но позже, либо живём все бедно но сразу, ой что же выберет большинство?))









Цитата-/Люди делятся на три класса: сытых, голодных и ненасытных»,/







Самое интересное что голодные не лезут в политику и не выступают часто,больше всего бузят сытые которые ой как хотят встать на место ненасытных)