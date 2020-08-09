Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
Группа миллионеров из США и Европы в июле 2020 года выступила с открытым письмом, в котором призвала правительства мира повысить им налоги «немедленно, значительно и постоянно». Они отметили, что у них есть деньги, и их много. Таким образом они пытаются помочь миллионам граждан, лишившихся работы во время кризиса и в связи с пандемией.
«Это единственно правильный выбор. Человечество важнее денег», - считают авторы послания.
У казахстанской власти существует некоторый комплекс низкопоклонства перед Западом, заискивания, обязательного учитывания мнения Запада, обязательного желания выглядеть в его глазах хорошо. Мы хотим быть большими европейцами, чем они сами. Но можно быть уверенным, что наше правительство не поддержит призыв западных миллионеров и налоги нашим олигархам не повысит.
Объясню почему. Откуда у нас появились капиталисты-олигархи? Всем известно, что в результате приватизации у нас богатыми стали имеющие связи с верхами или те, кто был вхож в мафиозно-криминальные кланы. Они тут же изобрели способ преобразования денежной массы во власть. С обретением независимости в Казахстане собственность выскользнула из рук народа и попала в лапы крупных воротил. Новые властители выбросили лозунг «Обогащайтесь» и сами же ему следуют.
У нас даже предложение ввести прогрессивную шкалу налогов не прошло. Ведь и члены правительства, и депутаты зарабатывают прилично, это именно их в основном бы и коснулось. А мы хотим, чтобы наши олигархи добровольно согласились на повышение налогов по примеру западных капиталистов.
Вообще-то с этим призывом тоже, мне кажется, не совсем ясно. Только ли желание помочь в борьбе с пандемией в этом призыве? Дело в том, что и в прошлом году подобное наблюдалось. Капитализм отжил свой век. Пришло время богатым поделиться, платить больше налогов, бизнесу - поставить во главу угла общественное благо, а не максимальную прибыль. Иначе грядет революция. Это не лозунги из листовок воинствующих марксистов. Это цитаты из выступлений миллиардеров, банкиров и экономистов. Так, глава инвестбанка Guqqenheim Partners Алан ШВАРЦ заявил:
- Когда массы считают,что элитам достается слишком много. происходит одно из двух: законодательное перераспределение богатства или революционное распределение бедности.
И вот в 2019 году почти два десятка американских миллиардеров попросили брать с них больше налогов. Их тоже беспокоит угроза слома общественного устройства. Стефан Цвейг писал: «Кто-то должен быть виноват: если одним недостает хлеба, значит другие слишком много жрут».
Депутат мажилиса Тургун СЫЗДЫКОВ в феврале текущего года заявил:
- Сегодня часть населения Казахстана проживает в условиях, приближенных к трущобным, хотя это понятие официально не признано в стране.
«Люди делятся на три класса: сытых, голодных и ненасытных», - говорил немецкий писатель Лион Фейхтвангер. Жаль, что наши политики исходят из интересов только ненасытных.
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