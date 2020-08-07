abaika95 Re: Более 2 миллионов казахстанцев бесплатно привьют от COVID-19 #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4613

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:43 Цитата-/Определили они, каждый второй имеет сердечно-сосудистые, легочные заболевания. Молодцы,а главное все для людей/







Вы статью внимательно прочтите перед тем как глубокомысленные выводы делать,странам участницам программы по иммунизации выделяют на 20% населения вакцину,тут наверно не в деньги упирается влопрос а в колличество,производство тоже не может 100% всех охватить в мире