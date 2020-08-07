Более 2 миллионов казахстанцев бесплатно привьют от COVID-19

Бесплатную вакцинацию от COVID-19 пройдут более 2 182 000 казахстанцев. Об этом сообщил в Facebook официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов, передает Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Как пояснил представитель ведомства, Казахстан вступил в программу COVAX Facility, созданную совместно Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Всемирной организацией здравоохранения, а также международными корпорациями и производителями вакцин. Страны - участницы этой программы смогут получить антиковид-вакцины для иммунизации 20 процентов населения страны.

На данный момент Минздрав определил, что количество казахстанцев, подлежащих бесплатной вакцинации, составляет 2 182 000 человек, или 11,5 процента от всего населения страны. Это пожилые люди старше 65 лет, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и другими хроническими заболеваниями, а также медицинские работники.

"С учетом позиции GAVI Министерство здравоохранения рассматривает возможное увеличение количества подлежащих вакцинации лиц до 20 процентов от всего населения (дети и взрослые, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, дети и персонал закрытых учреждений и другие)", - проинформировал представитель Минздрава.

Он также сообщил, что, по оценкам GAVI, стоимость 1 дозы вакцины КВИ для стран со средним уровнем дохода будет варьироваться от 10 до 20 долларов США, не считая расходы по транспортировке. Ожидается, что цена на дозу вакцины в Казахстане составит от 4142 до 8284 тенге (по курсу на 28 июля 2020 года – 414,2 тенге за доллар).

"Ориентировочная сумма средств, необходимая на закуп вакцины против КВИ, в случае закупа через GAVI составит от 9 037,8 миллиона до 18 075, 7 миллиона тенге (без учета расходов на транспортировку). В случае заключения юридически обязывающего соглашения с GAVI страны-участницы принимают обязательство уплатить первоначальный взнос (15 процентов) до 31 августа 2020 года и по мере поступления вакцины, оплатить полную стоимость вакцин для 20 процентов населения", - рассказал Багдат Коджахметов.