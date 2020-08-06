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≡ Жилые дома и горбольница останутся без холодной воды на день в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Жилые дома и горбольница останутся без холодной воды на день в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39549

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с реконструкцией на сетях водопровода по пр. Аль-Фараби, в границах от ул. Майлина до ул. Темирбаева, будет прекращена подача питьевой воды 7 августа с 09.00 до 23.00 по следующим адресам
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§ electro
Re: Жилые дома и горбольница останутся без холодной воды на день...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
330

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 06.08.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В горбольнице сейчас провизорный центр, что, перенести работы хотя бы на месяц никак?
Вода ведь не менее важна, как кислород.

После таких сообщений еще больше начинаешь сомневаться в короне :-x :-x :-x
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§ БабаКлава
Re: Жилые дома и горбольница останутся без холодной воды на день...
БабаКлава


(Пользователи)
Сообщений:
24

Регистрация:
22.10.14
Отправлено: 06.08.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласна с предыдущим оратором. Этим летом отключение воды, холодной ли, горячей ли, отключения света без предупреждения-все норма. Ибо чс. Ибо "корона"! Весь город раскопан с марта месяца. Когда асфальтом во дворах займутся???але? Все под шумок делается
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§ Змея Подколодная
Re: Жилые дома и горбольница останутся без холодной воды на день...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1201

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 06.08.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В горбольнице сейчас провизорный центр, что, перенести работы хотя бы на месяц никак

Согласна, могли бы повременить.
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