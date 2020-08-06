Жилые дома и горбольница останутся без холодной воды на день в Костанае

6 августа 2020, 21:45 |  ЖКХ

В связи с реконструкцией на сетях водопровода по пр. Аль-Фараби, в границах от ул. Майлина до ул. Темирбаева, будет прекращена подача питьевой воды 7 августа с 09.00 до 23.00 по следующим адресам:

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

Жилые дома:

пр. Аль-Фараби,121/1, 123, 125, 142, 142/1, 149;
ул .Вокзальная, 2, 7, 29;
ул. Темирбаева, 10, 12, 14;
ул. Майлина, 41, 43;
ул. Тәуелсіздік, 171, 169, 167;

Соц объекты:

Городская больница - пр.Аль-Фараби
Средняя школа № 115 -ул. Дзержинского 5.


ГКП «Костанай-Су»  приносит извинения за причинённые неудобства.