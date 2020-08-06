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≡ Куда ведут дороги поселка Кушмурун? Лето заканчивается, а обещания властей по-прежнему не выполнены
 
 
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§ NG.kz
Куда ведут дороги поселка Кушмурун? Лето заканчивается, а обещания властей по-прежнему не выполнены
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39545

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 50 лет дорогу от Новопавловки Карасуского района в п. Кушмурун Аулиекольского района не ремонтировали. При этом жителям Новопавловки она нужна позарез: и в больницу в Кушмурун ближе, чем в их райцентр, и на рынок.
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§ abaika95
Re: Куда ведут дороги поселка Кушмурун? Лето заканчивается, а...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4611

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.08.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сам Кушмурун не асфальтирован и не освещен/


Цитата-/Единственная улица, которую отремонтировали несколько лет назад, - имени Кавкетаева./


А на фото с асфальтом это одну улицу имени Кавкетаева показывают?




Цитата-/При Союзе не успели положить асфальт, потому что строились новые улицы/

в ноябре 91 не успели асфальт в поселке проложить но улицы новые построили а уже через месяц всё тю тю))
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§ Кушмурунец23
Re: Куда ведут дороги поселка Кушмурун? Лето заканчивается, а...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
471

Регистрация:
18.05.12
Отправлено: 06.08.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А на фото с асфальтом это одну улицу имени Кавкетаева показывают?

Да, это одна улица Кавкетаева
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