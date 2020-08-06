abaika95 Re: Куда ведут дороги поселка Кушмурун? Лето заканчивается, а... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4611

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:52 Цитата-/Сам Кушмурун не асфальтирован и не освещен/





Цитата-/Единственная улица, которую отремонтировали несколько лет назад, - имени Кавкетаева./





А на фото с асфальтом это одну улицу имени Кавкетаева показывают?









Цитата-/При Союзе не успели положить асфальт, потому что строились новые улицы/



в ноябре 91 не успели асфальт в поселке проложить но улицы новые построили а уже через месяц всё тю тю))