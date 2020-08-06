Куда ведут дороги поселка Кушмурун? Лето заканчивается, а обещания властей по-прежнему не выполнены

Если рассматривать дороги как лицо власти, то мало кому это лицо покажется красивым. Если проводить вполне закономерную параллель между нашими дорогами и профессионализмом чиновников, тоже ничего лестного для последних не отпараллелится. Люди, страдающие от бездорожья, сами пытаются сдвинуть что-то с мертвого места. Иногда получается, но в итоге усилий ответственных лиц мы опять оказываемся в тупике. В проблеме на примере ремонта одной дороги разбирался гражданский журналист «НГ».

Валентина Карпушка и Сандибала Жантурсунова борются за дорогу из Новопавловки в Кушмурун уже второй год

Дорога жизни

Более 50 лет дорогу от Новопавловки Карасуского района в п. Кушмурун Аулиекольского района не ремонтировали. При этом жителям Новопавловки она нужна позарез: и в больницу в Кушмурун ближе, чем в их райцентр, и на рынок.

Весной 2019 года Валентина Карпушка и Сандибала Жантурсунова от имени жителей с. Новопавловка записались на прием к акиму Костанайской области. Встреча состоялась с заместителем акима Сергеем Карплюком. Следом ушло коллективное письмо президенту.

И вот результат: на 2020 год был запланирован ремонт, из республиканского бюджета на него в этом году выделили более 700 млн тенге. Готова ПСД, отгружены первые вагоны щебенки. И тут представители инициативной группы замечают, что ремонт дороги начинают не с границы между районами, а примерно на 750 м от нее. При этом участок со старыми убитыми водоотводами, которые практически каждый год не справляются с потоками весенних талых вод, остается за пределами внимания дорожников.

Следует очередная поездка к Карплюку. Местные ему благодарны - говорят, единственный, кто выслушал. Замакима соглашается с доводами инициативной группы, в итоге еще около 500 м трассы отвоеваны. Но жители настаивают, что граница района по дороге - еще как минимум 250 м. Старый, советских времен, бетонный столбик указывает на это. Получается, что изначально в перечне автомобильных дорог Аулиеколького акимата протяженность дороги до Новопавловки - 18 км. А когда уже начали ремонт, выяснилось - расстояние 19 км и, возможно, больше. При этом не учли ремонт водоотводов и не удосужились точно измерить длину ремонтируемой дороги. Ну разве так можно? Кто вообще отвечает за то, что дорога от Новопавловки на Кушмурун считалась бесхозной десятки лет?

- Готовится ПСД на ремонт водоотводов на въезде в село Новопавловка, после чего будет создана заявка на выделение средств, - прокомментировал «НГ»руководитель отдела ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транспорта акимата Аулиекольского района Юрий ИТЕМГЕНОВ.

В июле все работы были приостановлены. Август движется к середине, лето - к концу. Уже ясно, что обещания отремонтировать дорогу в этом году останутся невыполненными.

Путь в родной райцентр

В сухую летнюю погоду из Новопавловки можно попасть в Карасу по полевым клеткам и проселочной дороге напрямую примерно за час. В остальное время это большая проблема, ведь официальная дорога через Новоселовку закрыта. Прежде всего, из-за моста. Он был размыт в 2017 году. Осенью 2018 года на выезде из Новопавловки провели ремонт водоотвода, дорогу в этом месте заасфальтировали. Но весной 2019 года весь этот ремонт размыло талыми водами. «Деньги на ветер!» - переживают жители.

Попытка асфальтировать кусок дороги из Новопавловки в Карасу с неработающим водоводом - деньги на ветер

По главной улице без оркестра

Сам Кушмурун не асфальтирован и не освещен. Единственная улица, которую отремонтировали несколько лет назад, - имени Кавкетаева.

«Американские горки» после ремонта ул. Кавкетаева: высокую часть подняли, в низинке можно плавать

Ремонта ждали долго. Планы ремонта сменялись за 20-30 лет несколько раз. Казалось, было время учесть все.

А вот результаты. Несколько кварталов просто забыли отремонтировать. При Союзе не успели положить асфальт, потому что строились новые улицы: Валиханова, Омарова. Почему сейчас решили асфальт до этих улиц не укладывать, непонятно. Экономия?

До ремонта ширина проезжей части была почти 9 м, после - более чем на 2 м сузилась. Появились тротуары, только непонятно, по каким они стандартам, - 1,2 м. Это учитывая, что в Кушмуруне живет около 8 000 человек.

Кушмурун. Столбы на тротуаре, который скорее напоминает тропинку

В рабочем плане, который использовали дорожники, указаны остановки. Улица центральная, по ней как раз выход на трассу из п. Кушмурун. Но ни одной оборудованной остановки так и не было сделано. Еще до ремонта были установлены столбы освещения и светильники. После ремонта три квартала оказались без них. Жители думали, что свет им вернут, но прошло уже несколько лет...

Кушмурун до и после ремонта улиц. Прошло 3 года, но опоры освещения не вернули

По слухам, столбы частично передали в пользование других сел района. Почему? Вопросов много, ответов нет.

15 км на Аулиеколь

Вот здесь денег не жалели. Трижды за последние 10 лет ремонтировали дорогу, ведущую из Кушмуруна в райцентр. С прошлого года на 4-м километре трассы образовались опасные выбоины. Осенью 2019-го местные жители звонили в Аулиекольский районный акимат, чтобы их вовремя устранили. Там сказали, что средств нет, но на следующий год будет проведен ямочный ремонт. В июне 2020-го этот участок, по-прежнему опасный, показали по местному телевидению. Прошел месяц с момента выхода ролика, ямы на месте, только уже гораздо больших размеров. Активисты провели опрос жителей. Выяснилось, что подавляющее большинство голосовавших не верит, что в 2020 году проведут ремонт.

Недавно в одной из газет аким Аулиекольского района говорил, что будет сделан ремонт дороги от п. Кушмурун до УК 161/4. При этом на отчетном собрании акима области заявили о предполагаемом расформировании этого учреждения. Тогда какой смысл вкладываться в «дорогу в никуда»? Или с закрытием УК поторопились? В очередной раз жители пребывают в недоумении.

Иногда я сомневаюсь, существуют ли какие-то планы по ремонту дорог в Костанайской области и учитывает ли кто-то количество жителей, перспективы населенного пункта, его расположение?

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