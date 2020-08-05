ACROS Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр.... #17 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 850

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:51 Самый надёжный и просто дешёвый способ перехода: это СВЕТОФОР.

Что то "перемудрили" власти, или власть( КТО ТО ведь сказал: ".....и будет тут стоять город хрустальный ......".

Хорошо быть добрым, щедрым, и РАСТОЧИТЕЛЬНЫМ за счёт государства. Вспоминаю годы "правления" областью: Укиным, Тургумбаевым, потом этот на К -фамилия, забыл фамилию, из гос.имущества пришёл, потом Шукеев - денег в бюджете не было: в совхозе резали скот на базах, что бы пополнить бюджет и у учителей и медиков была зарплата, даже стельных коров с молочно-товарной фермы заставляли везти на убой; на уборке хлеба на дорогах стояли посты с ГАИ - если не сдал в бюджет определенное количества зерна, машины заворачивали на элеваторы( преимущественно Розиновские) и сдавали на счёт бюджета .

Только с конца правления Шукеева, начала царствования Кулагина - деньги стали поступать в область.

Тогда и никто и не выделывался своей "буйной" строительной фантазией. Первую партию "крутых" акиматовских авто подогнали ( естественно за счёт гос.бюджета)"друзья" Шукеева из "Астана Моторс" в виде нищебродских "Субару-универсал", но тогда это было ШИК. И потом пошло - поехало: нефть , газ стал расти в цене и деньги хлынули в бюджет.

Только мне кажеться: за эти "жирные" годы ПРОСР..И эти деньги, в развитие страны мало что ушло.