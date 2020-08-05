«Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная

В надземном переходе в районе ТРЦ "Kostanay Plaza”, который открыли в начале июля, до сих пор не работают лифты. Неделю назад в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН сообщил, что запустить подъемники планируют до 31 июля.

Но, видимо, планы остались только на бумаге. 4 августа корреспонденты «НГ» побывали в этом надземном переходе. В одной из кабинок лифта лежат доски, кусок стекла, в другой стоят ведра и швабры. В общем, они больше напоминают подсобки для хранения вещей. Воспользоваться лифтами по назначению невозможно, как и в переходе по ул. Гашека.

Кстати, в том же ответе Мусин сообщал, что на ул. Гашека лифты тоже находятся в рабочем состоянии, но с введением карантина уменьшилось количество пешеходов, в связи с чем было принято решение об их закрытии. Однако, как убедились коррепонденты "НГ" 28 июля, кнопки вызова на одной из кабинок там вырваны с корнем.

О том, почему чиновники из отдела ЖКХ в очередной раз сообщают СМИ недостоверную информацию, «НГ» спросила сотрудника, который готовил ответ на запрос "НГ".

- Подрядчики сейчас с ними мучаются, пытаются подключить! - ответил сотрудник отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Подключением лифтом занимаются специалисты подрядного ТОО «Мега». Возможно, сегодня подключат. В чем проблема с подключением и когда заработают лифты в переходе в районе набережной по ул. Гашека - пишите официальный запрос.

В ТОО «Мега» нам сообщили, что за подключение лифтов отвечает заместитель директора Максат Бегенжов, но он сейчас на выезде в одном из районов области. И заверили, что он позвонит корреспонденту «НГ» и объяснит причину задержки.

Строительство надземного перехода в районе ТРЦ "Kostanay Plaza" обошлось городскому бюджету в 168 млн тенге, в районе набережной по ул. Гашека - в 40 млн тенге. Но построенные за такие огромные деньги конструкции, по сути, бесполезны: люди ими практически не пользуются, а лифты для маломобильных групп населения простаивают. При этом, как отмечают строители, надземные переходы с лифтами стоят гораздо дороже обычных.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ