Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная

У обоих надземных переходов, один из которых сдан в эксплуатацию в 2017 году на ул. Гашека, а второй - в середине 2020 года в районе ТРЦ "Kostanay Plaza”, до сих пор не работают лифты. Их пешеходная часть тоже не пользуются особой популярностью, потому что расположены эти сооружения в таких местах, где можно воспользоваться «зеброй» или светофором.

Некоторые жители уже назвали надземные переходы «дорогостоящими бесполезными памятниками», потому что денег из бюджета на их установку выделили много, а пользы от них практически никакой.

В середине июля корреспонденты «НГ» по полчаса подежурили возле обоих переходов. В районе ТРЦ "Kostanay Plaza” надземкой воспользовалась всего одна женщина.

- Я живу в этом районе и редко ими пользуюсь, потому что проще перейти через светофор, - рассказала Мерим АБСАЛИН. - Лифты не работают, пожилым людям подниматься по ступенькам сложно - здесь около 150 ступенек! Мамам с колясками и маленькими детьми тоже неудобно без лифтов. И кому ходить по этим переходам?

На ул. Гашека за полчаса мы не встретили вообще ни одного желающего воспользоваться переходом. Лифты не работают, более того - на противоположной от набережной стороны кнопка вызова лифта вырвана с «корнем» и болтается на проводах.

- Толку от этого перехода столько же, сколько было бы, если его поставят в голой степи! - возмутился житель района КЖБИ Петр СОКОЛОВ. - Не здесь нужно было их ставить, а чуть ближе к пляжу "Mojito”, где сейчас «зебра». Там опасный поворот, машины летят. Если бы там был надземный, то и машины могли бы не тормозить, и люди не боялись переходить. А на этом переходе лифты со дня его установки работали всего несколько раз.

Строительство перехода по ул. Гашека в 2017 году обошлось в 40 млн тенге, перехода в районе "Kostanay Plaza” - в 168 млн тенге! Как комментировали чиновники, переходы нужны «для безопасности и удобства горожан». Но какое может быть удобство, если лифты не работают?

- Целевое назначение лифтов, установленных в надземном пешеходном переходе в районе ТРЦ «Kostanay Plaza», - использование его для маломобильных групп населения, - ответил на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН. - Запуск лифтов, установленных в надземном пешеходном переходе в районе ТРЦ «Kostanay Plaza», планируется в срок до 31 июля текущего года. Лифты, установленные в надземном пешеходном переходе в районе набережной по ул. Гашека, находятся в рабочем состоянии. Также сообщаем, что с введением карантина уменьшилась количество пешеходов в связи, с чем было принято решение о закрытии лифтов на набережной по ул. Гашека.

Объяснение по поводу лифтов надземного перехода по ул. Гашека противоречит реальности, логике и здравому смыслу. Выдранная с корнем кнопка вызова одного лифта явно говорит о том, что он в нерабочем состоянии, а второй лифт заперт наглухо. 28 июля, после получения ответа г-на Мусина, мы вновь осмотрели переход - картина та же.

Что касается решения закрыть лифты в связи с «уменьшением пешеходов» из-за карантина, то почему через несколько дней планируют открыть лифты на переходе в районе ТРЦ «Kostanay Plaza»? Или карантин распространяется только на район КЖБИ? Причем в районе ТРЦ из-за карантина закрыты практически все объекты, включая сам ТРЦ, что тоже снизило популярность надземного перехода.

Так зачем нам переходы общей стоимостью более 200 млн тенге, которыми невозможно полноценно воспользоваться?

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ