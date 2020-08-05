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≡ «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
 
 
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§ NG.kz
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39545

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Письмо торговцев рынка "Универсам", которые вышли к акимату Рудного, чтобы рассказать о проблемах, вызванных карантинными мерами, сотрудники акимата отвезут в областной оперативный штаб. Об этом сообщила на брифинге заместитель акима Рудного Елена СКАРЕДИНА.
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§ Сергей kst
Re: «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
156

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 05.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толи еще будет.
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§ abaika95
Re: «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев...
abaika95


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Сообщений:
4611

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.08.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/До 5 июля мы работали, работали наши кассовые аппараты./



Да,но выплата то идёт месячная, за карантин с 5 июля и до 3 августа если кассовые аппараты не работали уже к 5 июля то должны были выплатить,добивайтесь перерассмотрения по каждому индивидуально,либо недоговаривают и аппараты каким то образом работали и после 5 июля а тут уже ничего не докажешь




Цитата-/По поводу того, что продукты питания, которыми в большинстве и торговали в «Универсаме», портятся, нам тоже не сказали, кто компенсирует потери/


А продуктовые то зачем закрыли?
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§ Змея Подколодная
Re: «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1199

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 05.08.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. До 5 июля мы работали, работали наши кассовые аппараты. Месячный доход нам засчитался, поэтому в выплатах отказывают

При чем тут доход и касса? Метод начисления дохода один и это НЕ кассовый метод. Если я отпишу накладную или акт выполненных работ- это будет считаться доходом. Аванс могли в прошлом году оплатить,а товар отгрузить в следующем. Пока не отгружен товар или не оказана услуга, дохода нет.
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§ Добринцофф
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7397

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 05.08.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
При чем тут доход и касса? Метод начисления дохода один и это НЕ кассовый метод.

На упрощёнке ,всё что пробили через кассу считается доходом и с этого дохода платится налог.Купил булку хлеба за 80 продал за 85,твой доход не 5 тнг,а 85.
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§ Змея Подколодная
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1199

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 05.08.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На упрощёнке ,всё что пробили через кассу считается доходом

Еще раз. Метод начисления дохода один. Ваш доход -это выставленные накладные или акты. Хоть на упрощенке, хоть на ОУР. Вопрос в другом- Вы не выставляете накладную бабушке за булку хлеба, ориентир держите, сколько пробил, такой и доход. Но имейте в виду, что доход считается не по "пробитой" кассе.

[Исправлено: Змея Подколодная, 05.08.2020 - 20:36]
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§ сайлау курманов
Re: «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3962

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 05.08.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновники прямо въедаются в каждую букву закона, что их решения граничат с абсурдом, действительно, почему супермаркеты работают, а универсам закрыт. Могли бы оставить на самостоятельное решение местных органов власти. Чиновникам плевать что портятся продукция, практически у каждого кредиты, семья, просто ноги вытирают об народ
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§ Добринцофф
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7397

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 06.08.20 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Ваш доход -это выставленные накладные или акты.
Я не выставляю накладные или акты,я обязан пробить сумму покупки на кассовом аппарате,всё что я пробил считается моим доходом ,с этого дохода по упрощёнке уплачивается 3%.

Змея Подколодная:
Но имейте в виду, что доход считается не по "пробитой" кассе.

Расскажите это налоговому инспектору он долго смеяться будет.
Мне в налоговой даже справку выдали для банка,о моих доходах.
Там люди вообще недоумевали зачем я к ним пришёл за кредитом с такими доходами.

[Исправлено: Добринцофф, 06.08.2020 - 01:34]
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§ Змея Подколодная
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1199

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 06.08.20 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Расскажите это налоговому инспектору он долго смеяться будет.

Я уже сказала, какой метод начисления дохода у нас в Казахстане.

[Исправлено: Змея Подколодная, 06.08.2020 - 02:04]
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§ Змея Подколодная
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1199

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 06.08.20 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Начисление дохода ИП на СНР.Согласно налоговому законодательству признание доходов для налогового учета производится по методу начисления. Бывают случаи, когда индивидуальные предприниматели, не понимая суть метода начисления, доходы для налогового учета признают по факту оплаты. В статье рассматривается вопрос, как ИП на СНР должны начислять доходы для налогового учета.
Начисление дохода по методу начисления учета
В соответствии с пунктом 1 статьи 192 Налогового Кодекса РК налогоплательщик (налоговый агент) ведет налоговый учет в тенге по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.
Как гласит пункт 2 статьи 192 Налогового кодекса РК, метод начисления является методом учета, согласно которому доходы признаются по факту совершения операции, то есть с момента отгрузки и передачи товара, фактического оказания услуг, со дня выполнения работ, независимо от получения за них денежных средств или их эквивалента.
Иными словами, доход считается «полученным» с момента совершения операций, связанных с получением дохода, а не со дня оплаты за них.
Метод начисления обязаны применять все юридические лица и индивидуальные предприниматели, независимо от организационно правовой формы регистрации (ИП или ТОО) и режима налогообложения (ОУР или СНР).
Согласно пункту 4 раздела 1 Правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных приказом МФ РК № 241 от 31 03.2015 года, метод начисления означает отражение хозяйственных операций по бухгалтерскому и налоговому учету в том периоде, в котором они фактически произошли, независимо от периода поступления и выплат денежных средств.
Иными словами, индивидуальный предприниматель должен признавать свои доходы в налоговом и бухгалтерском учете по факту выполнения работ или поставки товара, а не с даты поступления оплаты от покупателя, то есть по методу начисления.
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§ сайлау курманов
Re: «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3962

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 06.08.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
должен признавать свои доходы в налоговом и бухгалтерском учете по факту выполнения работ или поставки товара, а не с даты поступления оплаты от покупателя,
Иными словами ИП получил товар, но его ещё не продал, прибыль не получил,а налог за него должен быть у же начислен? А как быть в случае как у нас на универсаме, рынок закрыли, торговля приостановлена, а налог и аренду все равно плати? Так что-ли
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§ Змея Подколодная
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1199

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 06.08.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но его ещё не продал, прибыль не получил,а налог за него должен быть у же начислен?
Вы невнимательны) Пока не продал- дохода нет, налог не начисляется.
рынок закрыли, торговля приостановлена, а налог и аренду все равно плати?

Нет, нет отгрузки товара -нет дохода!!! А Ваша аренда УГД не касается. Это исключительно Ваши проблемы. Я говорю про то, что метод начисление дохода не кассовый.
И сейчас, кстати, малый бизнес от налогов освободили на три года, 3% исчисленных налогов сводятся к нулю.
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§ 5555
Re: «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
137

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 06.08.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Иными словами ИП получил товар,

Не так. ИП отдал товар, но не получил за него деньги - это доход вне зависимости от факта оплаты. ИП получил товар (без разницы оплаченный или нет) - это расходы. Этот же порядок позволяет не признавать доходом предоплату за еще не поставленный товар. Т.е. ты получил предоплату в 2019 году, но отгрузил в 2020. В 2019 году у тебя нет дохода, в 2020 есть.
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§ 5555
Re: «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
137

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 06.08.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Пока не отгружен товар или не оказана услуга, дохода нет.

Тут вы лукавите. Это розничный магазин в котором нет по факту дебиторки. Т.к. оплата идет по факту поставки. Соответственно если по кассе прошло значит отгружено - есть доход. Нормативно все правы, а проблема в "законотворце" и эту проблему видно начиная с марта 2020 г. Поставления принятые с марта очень безграмотные, не проработанные.
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§ Змея Подколодная
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1199

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 06.08.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Соответственно если по кассе прошло значит отгружено - есть доход.

Если по кассе прошло, это не подтверждает наличие дохода, выше Вы все правильно написали. И это касается всех, маленьких магазинов, мелких ИПешек и т.д. Метод начисления дохода один и он касается всех, независимо от формы собственности и режима. Соответственно, налоговые органы не могут взять данные с банка о поступлениях ден средств или отчет ККМ и утверждать на этом основании, что получен доход.
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