«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном

Письмо торговцев рынка "Универсам", которые вышли к акимату Рудного, чтобы рассказать о проблемах, вызванных карантинными мерами, сотрудники акимата отвезут в областной оперативный штаб. Об этом сообщила 4 августа на брифинге заместитель акима Рудного Елена СКАРЕДИНА.

Накануне вечером Скаредина провела встречу с торговцами, поэтому вопрос о ситуации на рынке корреспондент "НГ" попытался задать именно ей. Тем более, что брифинг был посвящен изменениям в постановлении главного санврача Костанайской области.

Вопросы предлагалось задавать заранее через директ страницы аппарата акима Рудного в Инстаграм. Что мы и сделали. Реакции - никакой. Спросить в ходе брифинга было невозможно, так как комментарии прямого эфира отключили. Это вообще особенность работы акимата в соцсетях - комментарии отключены ко всем публикациям. И только благодаря помощи журналиста портала ИА «Город» Ирины СТАРИКОВОЙ, которая присутствовала на брифинге лично, наш вопрос был озвучен.

Елена Скаредина

- Было время, когда мы даже во время карантина могли открыть «Универсам». Пока не появился пункт закона, ограничивающий деятельность рынка, - ответила Скаредина. – Мы поговорили с представителями рынков. Они составили письмо. Мы сейчас вместе с юристами отрабатываем по нему. Естественно, направим его в оперативный штаб Костанайской области. Решение будет принимать главный санитарный врач области. Без этого обращения мы не можем. Были у нас и другие вопросы, которые мы откорректировали. Будем ждать ответы. Как мы и обещали нашим предпринимателям, мы отправим это не почтой, а сами выедем в Костанай, переговорим, чтобы не затягивать и сэкономить время. А вообще, я бы хотела сказать нашим предпринимателям готовиться к открытию рынка. Мы планируем, что с 18 августа будем открываться, в зависимости от эпидситуации.

Руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Рудного Светлана КОСТИНА добавила, что предприниматели не получили выплату в размере 42 500 тенге за потерю дохода "по индивидуальным причинам".

- Вопрос в другом – люди не согласны с причинами отказа, - отметила Костина. – Вы имеете право повторно подавать заявочку, чтобы повторно рассмотрели ваш запрос о соцвыплате. Заявки принимаются до 1 сентября 2020 года. Если вы не согласны с отказом, имеете право обратиться в городской штаб с подтверждающими документами, что у вас потерян во время карантина потерян доход. Заявку рассматривать в штабе будут индивидуально.

Вопрос о том, почему на встречу с торговцами не пустили на встречу журналистов, Скаредина сначала проигнорировала, но после того, как его задали повторно, ответила:

- Мы решили провести закрытое совещание, выслушать, а потом сообщить СМИ, какие меры приняты и что мы будем делать.

Лишь через 6 часов после брифинга в директ поступило короткое сообщение от акимата: «ваш вопрос был задан вашей коллегой». Очень жаль, что журналистам приходится выполнять работу чиновников.

Торговцы рынка «Универсам» утром 3 августа вышли к акимату Рудного, требуя встречи с представителями местной власти. Они сообщили "НГ", что уже 3 недели не могут работать, большинство не получили какую-либо финансовую поддержку, не знают, чем платить аренду и куда девать товар, срок хранения которого заканчивается.

В ответ представители акимата предложили провести встречу в 17 часов того же дня. На переговоры пришли продавцы с других рынков и магазинчиков.

- Утром мы простояли на жаре полтора часа, нас как будто не замечали чиновники, - рассказала «НГ» после встречи предпринимательница Юлия ЧИКЕЛЕВА. – Костанайцев ждать не заставляли! (В это же время к областному акимату вышли владельцы магазинчиков, расположенных на рынке на Складской - "НГ") Вечером нам замакима Рудного Елена Скаредина сказала, что вышла, как только ей сказали. А мы к её выходу успели разойтись. Вместо неё к нам вышел молодой парень, просил нас разойтись и приходить вечером. Зато они дозвонились до руководителя «Универсама», чтобы та заставила нас уйти! Нас пытались разогнать полицейские, охрана акимата, но ответственных чиновников застать утром нам не удалось.

Чикелева считает, что конкретных ответов предприниматели не получили:

- Ответами мы недовольны! По поводу выплаты 42 500 тенге нам сказали, что заявки нужно подавать повторно. Но на что жить в ожидании рассмотрения заявки, никто не сказал. До 5 июля мы работали, работали наши кассовые аппараты. Месячный доход нам засчитался, поэтому в выплатах отказывают. По поводу того, что продукты питания, которыми в большинстве и торговали в «Универсаме», портятся, нам тоже не сказали, кто компенсирует потери. Работать нам не дают только потому, что по документам мы - рынок. Хотя «Универсам занимает первый этаж девятиэтажки и не отличается от супермаркета. Обещали дать ответ через 2 дня. Этого ответа будут ждать около 1 000 предпринимателей Рудного, которые ждут открытия своих магазинов.