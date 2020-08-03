«Скоро нечем будет кормить детей!» - торговцы рынков синхронно вышли к акиматам в Костанае и Рудном

Владельцы бутиков, расположенных на ул. Складской в Костанае, сегодня, 3 августа, в 10 часов утра пришли к областному акимату. Они просили встречи с главой региона, чтобы рассказать ему о проблемах своего бизнеса.

В это же время предприниматели крытого рынка «Универсам» пришли к зданию акимата Рудного.

"42 500 не дают и нам, и продавцам нашим, - написали они "НГ". - Товар наш - мясо, колбасы - портится, за товар нам никто не возместит ничего, аренду за это платим, просто жить уже не на что. Вот с этими вопросами и пришли. Хотим, чтоб нам помогли, подумали и о нас тоже". Вышедшие после долгого ожидания представители акимата предложили провести встречу сегодня в 17 часов.

В Костанае перед облакиматом собралось около 20 человек. Аким области к ним не вышел. Представительницу торговцев принял руководитель отдела по контролю за рассмотрением обращений граждан облакимата Газиз Ахметчин.

Переговоры от лица торговцев вела Анара БЕКШИНА. На Складской она торгует одеждой и текстилем. Почти 3 недели бизнес простаивает. По словам Анары, в тяжёлой финансовой ситуации на Складской оказалось около 300 человек.

- Мы остались без заработка, скоро нечем будет просто кормить детей и семью! - рассказала «НГ» Бекшина. – У нас только один человек смог добиться выплат 42 500 тенге. Остальные не получили ни гроша. Хотя мы работаем легально, платим налоги. Но от арендной платы нас не освободили, даже скидки нет, только отсрочили! Если в этом месяце я не заплатила 200 000 тенге, то в следующем буду должна оставить за аренду 400 000 тенге. А где я их возьму? Кредит тоже не списывают, мы только больше заплатить должны будем! Товар сезонный, скоро осень, так что летняя одежда уже никому будет не нужна. Нам нужны будут ещё много денег, чтобы восстановить оборот. А мы вынуждены либо закрываться, либо увольнять продавцов!

Пока Бекшина регистрировала в канцелярии облакимата коллективное письмо, к зданию прибыл наряд полиции. Стражи порядка спросили, что происходит, доложили об это руководству Ддепартамента полиции, которые как раз в этот момент покидали акимат, и больше никак не мешали собравшимся. Просили разойтись, пройти в здание городского акимата, но всякий раз ответ был один: «Дождёмся Анару Бекшину и пойдём!».

- Я торгую цветами, там у меня завис товар на 2 млн тенге. Плюс не могу продавать на Складской, где у меня бутик с галантереей, - рассказала "НГ" предпринимательница Татьяна ПАШИНА. – Летние сумки, кошельки так и лежат на складе. Это ещё где-то миллион. Я не понимаю почему. Это не продукты! Один, два человека зайдут. Нет у нас очередей, как в продуктовом. Продавцов пока не увольняла, сидят дома, выплат они не получали. По 10 000 им смогла дать и всё. И так люди плохо покупают, выручка очень упала, но даже эти деньги нам не дают заработать.

Татьяна Пашина (справа)

Поле того, как заявление приняли в акимате области, разговор продолжился возле городского акимата. Здесь объяситься с протестующими вышел целый отряд чиновников: и. о. главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ, заведующая сектором предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО и заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ.

- Строительные магазины работают, потому что сейчас сезон, для них сделали исключение, - начал отвечать на вопросы Севостьянов, но почти каждая его фраза прерывалась бурной реакцией негодования. – Выслушайте меня и не перебивайте! Магазины одежды, обуви, детских игрушек могут подождать ещё неделю или две. Я понимаю, что вам тяжело и трудно! Но вы поймите, такие решения принимают не потому, что мне так хочется, а потому, что эти решения принимаются на уровне президента! От нас требуют из столицы вводить самые строгие меры. Ситуация сложная, но она улучшается. Просим немножко подождать! Наримановка работает, потому что это открытый рынок. Мы уже готовим послабления, я сегодня должен был начать их прописывать, потерпите немного.

Ануарбек Касимов (справа) и Юрий Севостьянов (второй справа)

Ануарбек Касимов молча выслушал обращение торговцев, принял бумагу и обещал до вечера сформулировать ответ.

Торговцы намерены добиваться открытия рынков. Но, скорее всего, решение об очередных карантинных мерах будет принято только на очередном заседании оперативного штаба. Точная дата его проведения пока неизвестна.

Фото Ксении РЕБИК