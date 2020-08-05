сайлау курманов Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр.... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3960

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:07 Про 112 я подумал ещё давно, вездесущий и всё знающий до боли знакомый стиль писанины, только вот ни разу про самку кобылы и про многочисленную родню по маминой линии ни разу не упоминал, возможно и не он