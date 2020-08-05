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≡ «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
 
 
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§ NG.kz
«Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39543

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю назад в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН сообщил, что запустить подъемники планируют до 31 июля. Но, видимо, планы остались только на бумаге.
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§ Сабыр
«Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр. Назарбаева не заработали, несмотря на обещания отдела ЖКХ Костаная
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
391

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 05.08.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно он уже совсем старенький стал. И как его "хаты" в Рудном и праворулые япошки?
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* сайлау курманов
Re: «Подрядчики с ними мучаются» - лифты в переходе на пр....
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3960

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 06.08.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про 112 я подумал ещё давно, вездесущий и всё знающий до боли знакомый стиль писанины, только вот ни разу про самку кобылы и про многочисленную родню по маминой линии ни разу не упоминал, возможно и не он
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