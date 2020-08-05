Цитата: Victor Yang:

Лучше всего донесут до ребенка что он не прав - его родители, а не какие-то неизвестные дяди и тети, которые будут говорить про какое-то наказание. Если не бьют по попе, не кричат, не заставляют есть манную кашу - какое же это наказание? У детей приоритеты совсем другие и методы "для взрослых" просто не будут работать.

Физические наказания для ребенка не всегда срабатывают. Опять же, я писал, что родителям до лампочки их дети и воспитание. А если неблагополучия семья? Да и в нормальных семьях как воспитывают? Им некогда. Дали телефон-планшет и сидит он в интернете, смотрит мультики, а потом и видосики, где котиков оборачивают взрывпакетами, поджигают и отпускают, и щенят обливают бензином в мешке и поджигают.