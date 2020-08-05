Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане

Шестилетний мальчик сбросил котенка с шестого этажа в подъезде дома, передает Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Видео инцидента появилось на странице astanovka98 в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A98 / Новости Астаны (@astanovka98)3 Авг 2020 в 10:59 PDT

В полиции сообщили, что вызов поступил 4 августа.

"Поступила информация от жительницы столицы о том, что малолетний ребенок сбросил котенка с площадки 6-го этажа, расположенной внутри подъезда жилого дома. Данный факт полицейскими был проверен.

Установлено, что малолетний ребенок 2014 года рождения, житель указанного дома, нашел котенка во дворе. Решив его забрать, он поднялся к себе в квартиру. Мать отказалась запустить котенка в квартиру, после чего мальчик бросил его с 6-го этажа. Животное от полученных увечий скончалось", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

Правоохранители отметили, что провели профилактическую беседу с родителями ребенка о недопустимости жестокого обращения с животными.

"Законные представители будут привлечены к ответственности", - заключили в ДП.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о случаях жестокого обращения с животными в Казахстане, подчеркнув, что "винить детей и подростков нет смысла, потому что им никто не объяснял в школе и тем более дома, что этого делать нельзя". Глава государства отметил, что "министр образования должен задуматься об этом".