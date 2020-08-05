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≡ Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
 
 
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§ NG.kz
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39539

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шестилетний мальчик сбросил котенка с шестого этажа в подъезде дома. Видео инцидента появилось на странице astanovka98 в Instagram. В полиции сообщили, что вызов поступил 4 августа.
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§ Victor Yang
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13015

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 05.08.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ElleR:
Мотив развлечься с помощью убийства

Блин. Да 6-летний ребенок не знает какие будут последствия! Он не знает что такое смерть в принципе. У него не могло быть мотива развлечься с помощью убийства. Максимум - он хотел поэкспериментировать или просто выплеснуть свою обиду за то что ему не разрешили взять котёнка домой. Вы приписываете ребенку мышление взрослого.
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§ elektron
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5468

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 05.08.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да 6-летний ребенок не знает какие будут последствия!

Тогда он дебил в 6-ть лет. Если привить и внять это ещё в 3-ри года. Что бить нельзя, что хорошо, что плохо, то в 6-ть лет уже будут первые результаты. Если их нет, то уже поздно.
ПС: и тут не всегда можно винить родителей, иногда дети имеют свои отклонения.

[Исправлено: elektron, 05.08.2020 - 17:49]
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§ таноми52
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1922

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 05.08.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласитесь, Янг, что-то странное с людьми происходит: никакой пощады шестилетке - и садист он, и дебил,и уже сейчас его еженедельно и до совершеннолетия надо таскать к психиатру. Но всё равно вырастет маньяк и убийца. И хорошо было бы уже сейчас избавиться от него, не дожидаясь, пока он им станет ...
И при этом себя они считают гуманистами и филантропами :-(

[Исправлено: таноми52, 05.08.2020 - 23:04]
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§ Victor Yang
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13015

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 05.08.20 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Тогда он дебил в 6-ть лет.
Он нормальный. Но поступает так как видит поступки в семье и его в этом винить нельзя - он просто не знает что можно по-другому. Не исключено что родители по вечерам так мусор сбрасывают, чтобы не ходить далеко.
elektron:
Если привить и внять это ещё в 3-ри года. Что бить нельзя, что хорошо, что плохо, то в 6-ть лет уже будут первые результаты. Если их нет, то уже поздно
Нет, ещё не поздно. И ты прав - это ему все прививают - он пока не может самостоятельно оценить что плохо и что хорошо - всё зависит от среды, в которой он растёт. И если ему это не объясняли в своё время - в чём его вина?

[Исправлено: Victor Yang, 05.08.2020 - 22:57]
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§ elektron
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5468

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 05.08.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Я себя филантропом не считаю. Была кошка в детстве, пропала. Нашёл похожую, притащил домой. Пришли родители, объяснили, что это кот, а не кошка, вообщем, что эта не та кошка. Я просто вынес кота на улицу. Вот и всё. ;-) А ещё помогал при посадке картошки, прополке, сборе урожая и сортировке. И меня это не убило. 8-), И в магазин уже ходил. Давайте теперь, какое несчастное детство... Но нет лучшие и только лучшие воспоминания. :lol:

[Исправлено: elektron, 05.08.2020 - 18:02]
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§ ElleR
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
ElleR


(Пользователи)
Сообщений:
62

Регистрация:
10.08.16
Отправлено: 05.08.20 - 23:14
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