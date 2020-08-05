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≡ Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
 
 
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§ NG.kz
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39539

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шестилетний мальчик сбросил котенка с шестого этажа в подъезде дома. Видео инцидента появилось на странице astanovka98 в Instagram. В полиции сообщили, что вызов поступил 4 августа.
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§ Елена Пикельная
Re: Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Е


(Журналисты)
Сообщений:
410

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 05.08.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Убить он, естественно, цели не ставил
Ещё как ставил. И не просто убить, а развлечься с помощью чужой смерти. Не надо считать детей кусками мяса или пластилина. Это личности. Вот из этого вырастет поганая личность и не дай бог вашим детям с ним общаться.

Victor Yang:
6-летнего ребенка?
Да, ставить на учёт. Иначе он вырастет и убьёт вашего ребёнка. Котята - только начало. И это не теория, это практика показывает.

Victor Yang:
Вина ребёнка до 14 лет - косвенная

Та ну? Аж до 14? Не великоват ли период неосознанности? Может с них и подгузники не снимать до 14? А ещё лучше до вступления в брак. Они же дети...
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§ Victor Yang
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13015

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 05.08.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Та ну? Аж до 14? Не великоват ли период неосознанности?
Не я УК писал. Но именно до этого возраста уголовную ответственность дети не несут. И думаю что неспроста именно этот возраст указан.

Елена Пикельная:
таноми52: Убить он, естественно, цели не ставил Ещё как ставил. И не просто убить, а развлечься с помощью чужой смерти.
Откуда такие выводы? Жизненный опыт у ребёнка в 6 лет очень мал - он ещё не знает что такое смерть и не знает даже последствий этих действий. Не мог он ставить цели убить. Не исключено что и со стороны родителей была фраза "выкинь его в подъезд", которую ребенок понял буквально.

Елена Пикельная:
Иначе он вырастет и убьёт вашего ребёнка. Котята - только начало. И это не теория, это практика показывает.

А тут всё зависит от последствий, в том числе и реакции родителей. Если вдобавок были кухонные разговоры типа "чё менты за кошака зацепились - ну убился и убился" - вот тут возможны последствия.

Не нужно 6-летнему ребенку приписывать взрослые цели и мотивы.

[Исправлено: Victor Yang, 05.08.2020 - 16:47]

[Исправлено: Victor Yang, 05.08.2020 - 16:48]
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§ таноми52
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1922

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 05.08.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
И не просто убить, а развлечься с помощью чужой смерти.

Развлечься? Был у нас случай, когда два отморозка "развлеклись" с девушкой... Вы 6-летнего ребёнка ставите на один с ними уровень?

Елена Пикельная:
Это личности.


Личность ребёнка окончательно оформляется , в основном,к окончанию школы.В дошкольный период основная роль в её формировании принадлежит семье. Вот на семью и надо в данном случае обратить внимание.Причиной нередко выступают родители, телевидение (где с помощью агрессии добиваются успеха). Когда агрессивный ребенок вызывает враждебное отношение к себе со стороны окружающих – его собственные агрессивные действия не тормозятся, а укрепляются.
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§ Я
Re: Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
308

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 05.08.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
вырастет и убьёт вашего ребёнка.

Если я не научил их защищаться , то это моя вина . Семье нужен не садист , а ЗАЩИТНИК
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§ Елена Пикельная
Re: Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Е


(Журналисты)
Сообщений:
410

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 05.08.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы 6-летнего ребёнка ставите на один с ними уровень?

Мотивы одни. Те тоже выросли из таких деток. Не будем пускать слюни только лишь от малолетства фигуранта
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§ Елена Пикельная
Re: Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Е


(Журналисты)
Сообщений:
410

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 05.08.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Если я не научил их защищаться , то это моя вина

С одной стороны это так. А с другой стороны, Вы хотите, чтобы ваш ребёнок в принципе мог встретиться с такими??? А по мне, так таких вообще существовать не должно.
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§ Victor Yang
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13015

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 05.08.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Не будем пускать слюни только лишь от малолетства фигуранта

ЧИво? Между 6-летним и 30-летним нет разницы? Может, ещё на работу его отправить?
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§ maxsaf
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7302

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 05.08.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От меня тоже котята маленько страдали. Но не злость мною двигала, а исключительно любопытство. Я котят в сумку пихал, потом сильно раскрутил над головой, посмотреть как они перегрузки переносят, нет ли у них головокружения, можно ли им в космос вместо собак. Кстати, мышей ради науки пострадало огромное количество - и никто никого из ученых на учет у психиатра не ставил. Рогозин таксу топил. Надо мотив юного садист уточнить.
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§ Змея Подколодная
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1194

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 05.08.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 14 лет уже поздно будет воспитывать. Там наверно родители из тех, кто детеныша тюленя забил камнями и палками на Каспийском. Поэтому к школьному психологу всей семьей, родители вместе с отпрыском. И на учет в дурку, на всякий случай, пусть проверят, может потенциальный маньяк растет.
ПыСЫ. И прекратите отстрел бродячих собак вести на глазах у детей. Постройте приют, это первый шаг к гуманному отношению людей к животным.
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§ Козлов я
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1630

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.08.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Змея Подколодная
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1194

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 05.08.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Несколько детей в возрасте от четырех до семи лет закидали мужчину камнями. Это произошло на одной из столичных строительных площадок. Инцидент попал на камеры очевидцев, пишет NUR.KZ. Видео опубликовано на странице Zhaloby_astana в Instagram.

Вот, это следующее,что сделает этот онжеребенок. И продолжение следует....
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§ elektron
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5468

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 05.08.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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§ ElleR
Re: Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
ElleR


(Пользователи)
Сообщений:
62

Регистрация:
10.08.16
Отправлено: 05.08.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ЧИво? Между 6-летним и 30-летним нет разницы? Может, ещё на работу его отправить?

Мотив развлечься с помощью убийства для вас имеет возрастной лимит? До стольких-то лет можно, а уже 30-летнему нельзя?
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§ elektron
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5468

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 05.08.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно согласен с Абайкой, Еленой Пикельной и Змейкой.
Был в моём детстве подобный индивидуум. Кошку за хвост и об стенку, как в соседней ветке.
Тоже нам тогда по 5-6-ть лет было. Мы в основном мелкими пакостями занималась. Шары с метеостанции со старшими тырили. Потом разрывали на куски и водой наполняли и в детсад. что напротив был "золотой ключик" в окна бросали, ну и между собой перебрасывались. Так тот индивидуум потом не потянул школу, отправили в специальную. На учёт ставили или нет не знаю.
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§ Victor Yang
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13015

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 05.08.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
В 14 лет уже поздно будет воспитывать.

Вот именно. Поэтому ответственность за свои поступки с этого возраста, а не с 6. А до 14 все подобные поступки - результат влияния взрослых.
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