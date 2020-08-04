Цитата: По мнению комиссии, следователь «своими действиями дала повод для критики со стороны общества»



Ну, не правда же! Общество (и даже женская его часть) в основном поддержали следователя.



Она просила, чтобы я указала причиной конфликта распитие спиртных напитков и словесную перепалку. Такого не было, мы с ним даже не разговаривали!



Причём там "разговаривали" или нет? Это что-то меняет? Как в анекдоте "а поговорить/поцеловать?" Следователь права: причина в распитии спиртных напитков в 3 часа ночи с незнакомыми мужчинами в съемном коттедже.



elektron:

а ей совсем неожиданно, совершенно ни за что вдруг морду лица подпортили



Заподозрили в ней шпиона! Выдавала себя за другую. А выяснилось это уже после того, как всё съела и выпила



[Исправлено: Тот самый, 05.08.2020 - 12:10]