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≡ "Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
 
 
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§ NG.kz
"Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39537

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.08.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе ДП уточнили, что в действиях следователя нет процессуальных нарушений. Это означает, что все слова Лауры Сундет так и не были подтверждены. В ведомстве сослались на п.п. 7 п. 5 р. 2 Этического кодекса госслужащего.
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§ kolibri
Re: "Дала повод..." - Почему наказали следователя,...
kolibri


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
39

Регистрация:
18.02.19
Отправлено: 04.08.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе ДП уточнили, что в действиях следователя нет процессуальных нарушений. Это означает...
Странные выводы, это означает, что по закону все было сделано правильно, заявление зарегистрировали, не укрыли, ведут расследование. Разве можно делать выводы, что это означает?
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§ Тимур Гафуров
Re: "Дала повод..." - Почему наказали следователя,...
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
552

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 04.08.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
Разве можно делать выводы, что это означает?

Исправили. Спасибо
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§ сайлау курманов
Re: "Дала повод..." - Почему наказали следователя,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3954

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 04.08.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошенькая девочка, в три часа ночи приехала к подруге в гости в коттедж, где восемь мужиков справляли день победы. Вроде как начало криминального детектива или эротического рассказа.
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§ maxsaf
Re: "Дала повод..." - Почему наказали следователя,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7300

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.08.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также в ДП сообщили, что следствие по делу об избиении Лауры Сундет продолжается.

А поважнее дел у следователя нет, чем три месяца один синяк расследовать? :lol:
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§ elektron
"Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5464

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 04.08.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А поважнее дел у следователя нет,

Ну от куда ещё важнее? Человечище в три часа в светской компании, абсолютно культурно отдохнуть захотела, а ей совсем неожиданно, совершенно ни за что вдруг морду лица подпортили. Куда уж важнее? :lol: :-P Такой совсем нежданчик получился.

[Исправлено: elektron, 04.08.2020 - 15:04]
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§ maxsaf
"Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7300

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.08.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
совершенно ни за что

А как же нарушение карантинного режима и социальной дистанции?))
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§ elektron
"Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5464

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 04.08.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как же нарушение карантинного режима и социальной дистанции?))

Ну там же культурное общество, сливки так сказать, можно было бы и штрафом же отделаться :lol:
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§ drakon
"Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19735

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.08.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
где восемь мужиков справляли день победы

Ветераны ВОВ, чтоли?
Но даже - это, не даёт им права,
бить человека... :lol: :-o
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§ elektron
"Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5464

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 04.08.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но даже - это, не даёт им права,

А может она за Победу выпить не хотела :lol: :lol:
Не за этим же в три часа ночи едут куда попало. :lol: :lol:
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§ drakon
"Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19735

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.08.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
чем три месяца один синяк расследовать?

Сдедователя, ещё нужно - наказать,
за нарушение сроков расследоваеия... :lol: :-o :oops:
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§ Тот самый
"Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
864

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 05.08.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По мнению комиссии, следователь «своими действиями дала повод для критики со стороны общества»

Ну, не правда же! Общество (и даже женская его часть) в основном поддержали следователя.

Она просила, чтобы я указала причиной конфликта распитие спиртных напитков и словесную перепалку. Такого не было, мы с ним даже не разговаривали!

Причём там "разговаривали" или нет? Это что-то меняет? Как в анекдоте "а поговорить/поцеловать?" Следователь права: причина в распитии спиртных напитков в 3 часа ночи с незнакомыми мужчинами в съемном коттедже.

elektron:
а ей совсем неожиданно, совершенно ни за что вдруг морду лица подпортили


Заподозрили в ней шпиона! Выдавала себя за другую. А выяснилось это уже после того, как всё съела и выпила :lol:

[Исправлено: Тот самый, 05.08.2020 - 12:10]
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