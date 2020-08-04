"Дала повод..." - Почему наказали следователя, которая вела дело об избиении Лауры Сундет?

Следователю Айсулу БАЙСУЛТАНОВОЙ объявили выговор «за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей и нарушение требований Этического кодекса». Проверку законности действий сотрудника полиции провели после того, как жительница Костаная Лаура СУНДЕТ опубликовала заявление в СМИ и этим случаем заинтересовался ОФ «Немолчи.kz». По словам Лауры, следователь сказала, что «она сама виновата» в случившемся.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области



Результаты проверки сообщил сегодня, 3 августа, на брифинге начальник управления собственной безопасности ДП Костанайской области Жанибек КАМЗЕНОВ.

- Провели проверку, были нарушения определённые, привлекли к ответственности сотрудника полиции, - коротко ответил на вопрос корреспондента «НГ» Камзенов. – Решение приняла дисциплинарная комиссия.

Лаура Сундет /Фото со страницы facebook.com/dina.tansari

В ночь с 9-го на 10 мая Лаура Сундет поехала на вечеринку в коттедж, где уже находились 8 мужчин, отмечавших День Победы. Утром девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что один из мужчин избил ее. А 11 мая Сундет заявила журналистам:

- Следователь просила меня не писать то, как я вижу эту ситуацию. Она просила, чтобы я указала причиной конфликта распитие спиртных напитков и словесную перепалку. Такого не было, мы с ним даже не разговаривали! Она отвела меня к начальнику, который сказал мне: «Надо было дома сидеть!». Я поняла, что мои слова ничего не значат.

В пресс-службе ДП уточнили, что в действиях следователя нет процессуальных нарушений. В ведомстве сослались на п.п. 7 п. 5 р. 2 Этического кодекса госслужащего. По мнению комиссии, следователь «своими действиями дала повод для критики со стороны общества».

- У заявителя не должно было остаться претензий для дальнейшего обращения в СМИ, - пояснили в пресс-службе ДП. – Чтобы объяснить всю суть ситуации, пришлось устраивать разбирательство на общественном совете. В этом и есть нарушение со стороны следователя.

Также в ДП сообщили, что следствие по делу об избиении Лауры Сундет продолжается. Ведет его уже другой следователь.