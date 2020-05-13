"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области

10 мая лидер алматинского движения "Не молчи KZ" Дина СМАИЛОВА опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором потребовала от костанайской полиции "принять меры и наказать по всей строгости закона Темирлана Досмухамедова, который при свидетелях избил девушку". Также в посте отмечалось, что следователь осудил девушку и заявил, что она сама виновата.

11 мая сама потерпевшая Лаура СУНДЕТ в интервью корреспонденту программы "Информбюро" на 31-м канале заявила:

- Следователь просила меня не писать то, как я вижу эту ситуацию. Она просила, чтобы я указала причиной конфликта распитие спиртных напитков и словесную перепалку. Такого не было, мы с ним даже не разговаривали! Она отвела меня к начальнику, который сказал мне: "Надо было дома сидеть". Я поняла, что мои слова ничего не значат!

Сегодня, 13 мая, на заседании консультативно-совещательного органа (КСО) при департаменте полиции Костанайской области заслушали версию следователя Айсулу БАЙСУЛТАНОВОЙ, которая принимала заявление пострадавшей девушки.

- В ночь с 9-го на 10 мая я дежурила в составе оперативно-следственной группы Северного отдела полиции Костаная, - рассказала Байсултанова. - Около 6 часов утра на пульт "102" обратилась девушка с сообщением, что ей причинили телесные повреждения, и назвала имя обидчика. Патруль доставил нападавшего в отдел, я его опросила. Потом позвонила девушке, установила её данные и попросила приехать в отдел для дачи показаний. Она приехала около 10 часов утра, в моём служебном кабинете написала заявление. Также я ознакомилась с предоставленной ею медицинской документацией. Я назначила судмедэкспертизу для определения степени тяжести телесных повреждений. Позже из социальных сетей я узнала, что мотивацией избиения стало домогательство. Но в заявлении она писала, что он её только приобнял, формулировки были расплывчатыми. Сразу же по данному факту было возбуждено уголовное дело. Никакого физического или морального давления с моей стороны не было. Заявление она написала собственноручно.





Член КСО Елена ТИХОНЕНКО, отвечая на вопросы общественников, сообщила: по результатам освидетельствования в травмпункте было установлено, что Лаура Сундет находилась в состоянии алкогольного опьянения.

- Я изучила материалы дела, - отметила Тихоненко. - У остальных участников конфликта экспертиза на алкогольное опьянение не проводилась, так как на момент задержания уже прошло слишком много времени. По поводу давления на Сундет - я полагаю, что это невозможно. Такое давление нужно было бы оказывать на всех свидетелей произошедшего, а людей там было много.





Как пояснила советник начальника департамента полиции по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА, расследование уголовного дела - это следственная тайна, но так как Лаура Сундет сама инициировала вынесение вопроса на широкое обсуждение, то полиция поддержала это решение. Все выводы КСО носят рекомендательный характер, но их учтёт руководство ДП при вынесении решения дисциплинарной комиссии. Также проверкой заявления потерпевшей занимается управление собственной безопасности.

Елена Кашарина объяснила, зачем следователь отвела потерепевшую к заместителю начальника Северного отдела, который, судя по словам Лауры Сундет, и сказал ей: «Сама виновата!».

- Он спросил её, как она смогла попасть из южного района Костаная, где она живёт, в северный район, где расположен коттедж, в 3 часа ночи во время режима ЧП, - рассказала Кашарина. - Естественно, он сказал ей, что она нарушила закон. Другие обстоятельства и фразу «Сама виновата!» будет устанавливать УСБ. Но ни один сотрудник таких вещей не говорит, это по сути - квалификация дела.

Журналисты также спросили начальника ДП Бекета АЙМАГАМБЕТОВА, будет ли департамент судиться с Лаурой Сундет за распространение ложной информации, если УСБ не подтвердит ее обвинения.

- Мне не нравится, когда сотрудники высказывают своё мнение касательно морали. Любая девушка имеет право выпить и вступить в сексуальные взаимоотношения, которые она считает нужными, это её конституционные права, - ответил Аймагамбетов. И добавил: - Тут прошло почти судебное заседание над следователем. Она зарегистрировала дело, выполнила свою работу. Я не понимаю, как она могла оказать на потерпевшую моральное давление? Ничего вроде не случилось, а осадок остался. Заявления Сундет обсудят и забудут, а следователь пройдёт через все проверки.

Члены КСО пришли к выводу, что окончательную оценку действий следователя дадут после окончания проверки УСБ. При этом они учли, что следователь Байсултанова работает в полиции всего 5 месяцев и не имела прямого мотива навредить Лауре Сундет.

Фото Георгия ГОВОРОВА