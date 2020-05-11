Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области

По факту избиения жительницы Костаная, произошедшему 10 мая, проводится досудебное расследование по ст. 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщил сегодня, 11 мая, на брифинге начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан АРЫСТАНОВ.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена степень тяжести полученных телесных повреждений, - пояснил он. - Проводятся необходимые следственные действия, после окончания которых будет принято окончательное процессуальное решение. Расследование уголовного дела взято на контроль следственным управлением департамента полиции.

Сотрудники группы по защите женщин от насилия ДП окажут психологическую поддержку потерпевшей.

Фото со страницы facebook.com/dina.tansari

Арыстанов также отметил, что все участники конфликта привлечены к административной ответственности по ст. 476 КоАП РК (нарушение режима ЧП).

10 мая в 20.00 лидер алматинского движения "Не молчи KZ" Дина СМАИЛОВА опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором потребовала от костанайской полиции "принять меры и наказать по всей строгости закона Темирлана Досмухамедова, который при свидетелях избил девушку". Также в посте отмечается, что следователь осудил девушку и заявил, что она сама виновата.

- Здравствуйте, меня зовут Лаура, - говорится в видеообращении потерпевшей девушки, прикреплённом к посту. - 10 мая я поехала к подруге, там был малознакомый мне мужчина, с которым мы не состояли ни в каких отношениях. Он приставал ко мне, трогал за интимные места, но в близости получил отказ. Он продолжил приставать в более грубой форме, я вновь сказала ему: "Нет!". В ответ получила удар по лицу. Я хочу, чтобы он ответил по закону и не собираюсь с этим мириться.