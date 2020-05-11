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Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

11 мая 2020, 10:19 |  Криминал

По факту избиения жительницы Костаная, произошедшему 10 мая, проводится досудебное расследование по ст. 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщил сегодня, 11 мая, на брифинге начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан АРЫСТАНОВ.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена степень тяжести полученных телесных повреждений, - пояснил он. - Проводятся необходимые следственные действия, после окончания которых будет принято окончательное процессуальное решение. Расследование уголовного дела взято на контроль следственным управлением департамента полиции. 

Сотрудники группы по защите женщин от насилия ДП окажут психологическую поддержку потерпевшей.

Фото со страницы facebook.com/dina.tansari

Арыстанов также отметил, что все участники конфликта привлечены к административной ответственности по ст. 476 КоАП РК (нарушение режима ЧП).

10 мая в 20.00 лидер алматинского движения "Не молчи KZ" Дина СМАИЛОВА опубликовала  на своей странице в Facebook пост, в котором потребовала от костанайской полиции "принять меры и наказать по всей строгости закона Темирлана Досмухамедова, который при свидетелях избил девушку". Также в посте отмечается, что следователь осудил девушку и заявил, что она сама виновата.

- Здравствуйте, меня зовут Лаура, - говорится в видеообращении потерпевшей девушки, прикреплённом к посту. - 10 мая я поехала к подруге, там был малознакомый мне мужчина, с которым мы не состояли ни в каких отношениях. Он приставал ко мне,  трогал за интимные места, но в близости получил отказ. Он продолжил приставать в более грубой форме, я вновь сказала ему: "Нет!". В ответ получила удар по лицу. Я хочу, чтобы он ответил по закону и не собираюсь с этим мириться.
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Комментарии к новости
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* сайлау курманов
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3738
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.05.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На меня наркоманы напали в прошлом году летом, избили моего помощника, ну я тоже получил, ходили также в побоях. Но следователь отказала заводить УД, велела самим разбираться на судах.
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* maxsaf
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
поехала к подруге, там был малознакомый мне мужчина

И я забыла зачем приехала... :-x
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* maxsaf
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
велела самим разбираться на судах.

С кем разбираться? Вы их знаете лично, тех наркоманов?
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§ Обликоморале
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7353
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.05.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И я забыла зачем приехала

Твоя тема, жги.)
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* сайлау курманов
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3738
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.05.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, местные аборигены, с них как с гуся вода ,
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* maxsaf
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Твоя тема, жги.)

Ну с кухонным бойцом все понятно, все что скажут плохого о нем - будет правильным. Но девушкам современным тоже мозги не помешает иметь. Это как на пешеходный переход выбегать в темноте не глядя по сторонам, один в один.
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* сайлау курманов
Re: Заявление избитой девушки о бездействии полиции...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3738
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.05.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не знаю в чем дело, органы который раз футболят меня, про албина писал с его ОПГ как пол рудного с лживыми трудоустройством н-бали , свидетелей собрал, как меня арендаторы обчистили, даже камеры слежения унесли, штрафов и коммунальных долгов , с консигнацией кинули, тут наркоманы. Короче местное провосудие положила на меня большой хрен, впрочем при случае в долгу не останусь
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* maxsaf
Заявление избитой девушки о бездействии полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а, местные аборигены, с них как с гуся вода ,

Ну значит в суд подавайте. Не явятся - их принудительно притащут. Или дело заведомо проигрышное?
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Да. Президент вправе определять, кто станет вторым лицом в государстве.
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