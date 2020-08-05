Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39537

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Письмо торговцев рынка "Универсам", которые вышли к акимату Рудного, чтобы рассказать о проблемах, вызванных карантинными мерами, сотрудники акимата отвезут в областной оперативный штаб. Об этом сообщила на брифинге заместитель акима Рудного Елена СКАРЕДИНА.
Читать новость
§ Сергей kst
Re: «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
151

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 05.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толи еще будет.
Профайл
§ abaika95
Re: «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4602

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.08.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/До 5 июля мы работали, работали наши кассовые аппараты./



Да,но выплата то идёт месячная, за карантин с 5 июля и до 3 августа если кассовые аппараты не работали уже к 5 июля то должны были выплатить,добивайтесь перерассмотрения по каждому индивидуально,либо недоговаривают и аппараты каким то образом работали и после 5 июля а тут уже ничего не докажешь




Цитата-/По поводу того, что продукты питания, которыми в большинстве и торговали в «Универсаме», портятся, нам тоже не сказали, кто компенсирует потери/


А продуктовые то зачем закрыли?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 87
Пользователей: 1
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 542.62 Ko | Raw HTML: 48.44 Ko -