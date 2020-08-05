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≡ Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
 
 
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§ NG.kz
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39537

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шестилетний мальчик сбросил котенка с шестого этажа в подъезде дома. Видео инцидента появилось на странице astanovka98 в Instagram. В полиции сообщили, что вызов поступил 4 августа.
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§ Сергей kst
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
151

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 05.08.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мин.образования должен...Сейчас учителя прикрикнуть боятся,потому что яжматерь с вылупленными глазами и с пеной у рта бутет орать ,что ее уникума обидели и оскорбили его достоинство.Сейчас мамаши и папаши не обременены воспитанием своего отпрыска,от слова совсем.Им все обязаны,за то что наплодили.А воспитать -зачем?В итоге- ребенок выбежал на проезжую часть- водитель виноват,упал в открытый колодец-виноваты комунальщики,убил котенка-виноват мин.образования,который не научил шести ! летнего мальчика,что такое- хорошо и что такое- плохо.В мое время,родители говорили учителю- Вы с моим по строже.
А что сейчас? Маменькин сыночек и маминькина доченька,один гвоздь забить не может,стометровку пробежать и хулигану сдачи дать боится,а другая суп сварить не может да носок залатать.

[Исправлено: Сергей kst, 05.08.2020 - 10:50]
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§ abaika95
Re: Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4602

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.08.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да че цацкаются,ставить на учёт у инспектора по делам несовершеннолетних как садиста и пусть отмечается ходит до 11 класса у школьного психолога как неуровновешаный в психологическом плане,а там если дальше накосячит то со справкой от психотерапевта во взрослое плаванье с клеймом на всю жизнь, главное лишить жизни беззащитное существо он уже может а отвечать за свои действия его министерство образование не научило,дуристика
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§ drakon
Re: Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19735

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.08.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё пристали, к ребёнку?... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13009

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 05.08.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ставить на учёт у инспектора по делам несовершеннолетних как садиста

6-летнего ребенка?
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§ abaika95
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4602

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.08.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/6-летнего ребенка?/



Да а что? Скажу вам так,если человек уже в младшем школьном возрасте не отдает себе отчёт что живые существа иногда знаете ли умирают от падения с 6 этажа то значить дальше он будет в этом своем неведении только углубляться, завтра он маленькую сестрёнку скинет "полетать" с 6 этажа что его за это по попе отхлопать и в угол поставить? С самого детства должна прививается культуру психологического воспитания,ставить на учёт к ИПН за тем на следующий учебный год вести к школьному психологу и там ещё на учёт ставить как садиста и пусть все 11 лет доказывает что он не "рыжий",ошибку он уже совершил и общество должно его воспитывать теперь по своим правилам,если Президент с родителей переклал отвественность на образование
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§ drakon
Ребенок сбросил котенка с 6 этажа в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19735

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.08.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ставить на учёт у инспектора по делам несовершеннолетних как садиста и пусть отмечается ходит
Victor Yang:
6-летнего ребенка?
abaika95:
Да а что? Скажу вам так,если человек уже в младшем школьном возрасте не отдает себе отчёт ч


Это говорит - Психолог... :lol: :oops: :oops:
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