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≡ Кодекс о здоровье нас поставил в условия, когда мы вынуждены доказывать, что не нарушаем закон
 
 
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§ NG.kz
Кодекс о здоровье нас поставил в условия, когда мы вынуждены доказывать, что не нарушаем закон
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39537

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ермухамет Ертысбаев считает, что норма о продаже табака и алкоголя только при предъявлении удостоверения личности нарушает права граждан.
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§ Валентин
Re: Кодекс о здоровье нас поставил в условия, когда мы вынуждены...
В


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7581

Регистрация:
23.12.06
Отправлено: 05.08.20 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор не в курсе, что данную норму содрали 1 в 1 из США.

Там точно так же при покупке алкоголя ID попросят у любого, даже ветерана 2-й мировой.

Иначе штраф.

А откуда, кстати, информация про сбор персональных данных?
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§ Горожанин_kst
Re: Кодекс о здоровье нас поставил в условия, когда мы вынуждены...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1680

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 05.08.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Презумпкция виновности. Как ТАГ?
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§ Сергей kst
Re: Кодекс о здоровье нас поставил в условия, когда мы вынуждены...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
151

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 05.08.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь гос.аппарат старый.Отъевшиеся,лоснящиеся физиономии.Окрыленные безнаказанностью,деньгами и властью.Эта машина,по накоплению денег и власти,никогда не допустит к управлению настоящих патриотов,со светлым разумом и желанием служить народу и государству.С кем работать президенту?Пока было все более менее стабильно,они рапортовали о своем высочайшем труде,о освоенных деньгах,о благоденствии народа и государства. Но стоило прийти кризису пандемии,все это схлопнулось,как мыльный пузырь.На деле проявилась их полная некомпетентность,которая явно угрожает обществу не хуже пандемии.Они просто туловища,жрущие все и вся не в себя,протирающие штаны.Законодательная ,судебная и исполнительная-саранча,тля и тараканы.
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§ Yorik
Re: Кодекс о здоровье нас поставил в условия, когда мы вынуждены...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
900

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 05.08.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Там точно так же при покупке алкоголя ID попросят у любого, даже ветерана 2-й мировой.

Это не так. Покупал в разных штатах - ни разу не попросили документ. Норма может быть и есть такая, не знаю - но до маразма на кассе магазина это не доходит...

P.S. рад видеть.
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§ Козлов я
Re: Кодекс о здоровье нас поставил в условия, когда мы вынуждены...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1625

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.08.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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