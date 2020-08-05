Сергей kst Re: Кодекс о здоровье нас поставил в условия, когда мы вынуждены... #3 С





(Полноправные пользователи) Сообщений: 151

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:47 Весь гос.аппарат старый.Отъевшиеся,лоснящиеся физиономии.Окрыленные безнаказанностью,деньгами и властью.Эта машина,по накоплению денег и власти,никогда не допустит к управлению настоящих патриотов,со светлым разумом и желанием служить народу и государству.С кем работать президенту?Пока было все более менее стабильно,они рапортовали о своем высочайшем труде,о освоенных деньгах,о благоденствии народа и государства. Но стоило прийти кризису пандемии,все это схлопнулось,как мыльный пузырь.На деле проявилась их полная некомпетентность,которая явно угрожает обществу не хуже пандемии.Они просто туловища,жрущие все и вся не в себя,протирающие штаны.Законодательная ,судебная и исполнительная-саранча,тля и тараканы.