Ермухамет Ертысбаев считает, что норма о продаже табака и алкоголя только при предъявлении удостоверения личности нарушает права граждан, передает Informburo.kz

Президент подписал новый Кодекс о здоровье. Продавцы сигарет и алкогольных напитков стали требовать у граждан удостоверение личности. В Кодексе о здоровье появилась поправка, которая запрещает покупать сигареты лицам младше 21 года. Это, конечно, замечательный способ оградить подрастающее поколение от табака и снизить в будущем количество курильщиков. Но оказалось, что эта поправка сформулирована совершенно безграмотно.

В старом кодексе была формулировка:

"при продаже табачных изделий гражданам, чей возраст, судя по их внешнему виду, менее 18 лет, лица, осуществляющие торговлю табачными изделиями, обязаны требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, с целью определения действительного возраста покупателя".

Очень хорошая формулировка. В новом Кодексе о здоровье эта норма полностью выхолощена:

"Лица, осуществляющие продажу табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, обязаны требовать предъявление документа, удостоверяющего личность".

То есть даже взрослому человеку с морщинами и сединой придётся предъявлять удостоверение личности. Это нонсенс!

Удостоверение личности – это документ на крайний случай, документ, определяющий наше гражданство. Он нужен для проверки наших персональных данных, когда встаёт вопрос о безопасности, то есть при:

посадке в самолёт;

обращении в банк для снятия денег или за кредитом;

обращении в госорганы за услугами;

обращении в правоохранительные органы.

Находясь за границей, ты показываешь документ всего три раза: при въезде, выезде и заселении в гостиницу. Всё. Никто больше нигде у тебя паспорт не потребует. А мы в своей стране законом поставлены в такие условия, что каждодневно вынуждены доказывать, что не нарушаем закон. Вот, мол, посмотрите, мне уже есть 21 год, можете проверить мои данные. Это ведь ещё и унизительно для человеческого достоинства. Согласно пункту 1 статьи 17 Конституции достоинство человека неприкосновенно.

Благая цель – забота о здоровье подрастающего поколения, не допустить продажу алкоголя и табака лицам, не достигшим 21 года. Так во всём мире, но мы-то пошли дальше всех и допустили подмену понятий, установив административную ответственность за продажу/покупку табака и алкоголя без предъявления удостоверения личности. Видимо, бюджет очень нуждается в дополнительных источниках, штрафах.

При этом ни в одном законодательном акте нет нормы, обязывающей граждан носить с собой документы, удостоверяющие личность. Когда мы оплачиваем коммунальные платежи, штрафы, покупаем товары и услуги, удостоверения не нужно, потому что иначе это нарушает права потребителей и напоминает тотальный контроль из тоталитарного прошлого. Кроме того, это нарушает статью 39 Конституции. Там написано, что никто не имеет права ограничивать наши права.

Пользуясь искажённым законом, продавцы табачных изделий ограничивают наши права, а особенно продавцы IQOS, которые берут удостоверение личности и заносят его в свои базы данных. Я не знаю, почему люди так покорно отдают свой важнейший документ в руки третьих лиц. Меня это возмущает. Я не позволю без моего согласия собирать мои персональные данные, заносить их в неведомую базу, которая не обеспечена даже необходимой защитой.

Отказ предоставить удостоверение приводит к тому, что людям отказывают в услуге. Это нарушает потребительские права граждан. Эта ситуация показывает, что из-за одного безграмотного с юридической точки зрения предложения может случиться безвластие.

Парламент является законодательным органом, но свои функции в полной мере не исполняет. Депутаты голосуют за проекты, которые разработаны и представлены исключительно исполнительной властью. Часто это делается без экспертиз, прогнозов правоприменения. Парламент сейчас не защищает интересы и права граждан. Депутаты должны, прежде чем голосовать за норму, поставить себя на место гражданина в реальной ситуации.

Табачные компании используют новый закон в свою пользу. Они вносят персональные данные в базы для дальнейшего использования. Одному Богу известно, что эта транснациональная компания будет делать с нашими персональными данными, сохранятся ли они в безопасности или они куда-то утекут и будут использованы мошенниками для банковских и иных махинаций. Я напомню, что по закону о защите персональных данных доступ к ним можно получить только с согласия собственника и только при условии, что он уверен в их сохранности. Собственник по закону обязан предотвратить несанкционированный доступ к персональным данным.

Хочу обратить внимание генерального прокурора на это бесправие, потому что именно прокуратура осуществляет надзор за законностью. Эту норму необходимо либо истолковать, либо уточнить подзаконным актом.

Мы находимся в ситуации самого страшного за XXI век экономического кризиса, который сопровождается опасностью умереть от нового вируса. Весь мир сейчас идёт на то, чтобы упростить жизнь граждан в такое сложное время. Одни мы ставим барьеры даже там, где они не нужны. И почему? Из-за некомпетентности, глупости и халатности. Если мы допускаем такие банальные ошибки в законах, сможем ли мы разработать мощную программу спасения национальной экономики?

Наше государство выпускает такие законы, что теряет монополию на трактовку законов. Я считаю такие вещи катастрофой, которую нужно срочно исправлять. Чем быстрее, тем лучше. Минюст или Генпрокуратура могут сегодня-завтра это сделать.

Никакая частная компания не должна получать право трактовать закон в свою пользу. Для этого мы 30 лет строили государственные институты, а потом оказываемся бесправными в своей стране. Призываю Минюст, Генпрокуратуру, Верховный суд обратить внимание на этот законотворческий нонсенс. Мы несём на подпись президенту некачественные документы, подставляем главу государства. Неужели вы этого не видите? Я твёрдо убеждён, что кто-то должен понести персональную ответственность.