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≡ Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
 
 
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§ NG.kz
Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39533

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.08.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественных местах и на открытом воздухе. Но есть исключения - кроме тех, о которых уже сообщалось ранее.
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§ drakon
Re: Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19733

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.08.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и какие это - медицинские противопоказания?... :lol: :oops:
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§ yudjin
Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6807

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 04.08.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну и какие это - медицинские противопоказания?

падаждите, падаждите...ща Елене Малышевой в инстграм министр напишет и она запишет видео, разъяснит... тогда Цой разродится на пояснения.
Смешно это всё как-то выглядит... Главное по сильнее напугать, а потом можно и тем, и этим. Детский сад какой-то...
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§ 5555
Re: Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
135

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 04.08.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также он добавил, что без масок можно находиться на открытом воздухе

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39466

****** достали. Теперь не только нельзя, но и можно....
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§ 5555
Re: Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
135

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 04.08.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:

ИЛИ это по пинципу: Находится можно.Заплати штраф и находись на здоровье.
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§ shootnix
Re: Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
s


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
31

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 04.08.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажется, я начал понимать правила этой игры: получаем жесткий запрет, ждем 3 дня, запрет смягчается. Ждем дальше ))
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§ Тот самый
Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
863

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 04.08.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:
Кажется, я начал понимать правила этой игры:

- получаем жесткий запрет,
- ждем 3 дня,
- запрет смягчается


- получаем 42500
- ?????
- Profit

Многие хотят вот такую схему :lol: Но, не дают.
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§ Lex
Re: Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
471

Регистрация:
22.06.15
Отправлено: 04.08.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я уже запутался, что можно, что нельзя, но думаю копы один хрен будут выписывать штрафы за всё на свете. Лучше пожалуй не рисковать. Где-то было разъяснение, что даже в собственной машине нужно быть в маске, ну или 83К иметь на кармане.
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§ Тот самый
Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
863

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 04.08.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
я уже запутался, что можно, что нельзя, но думаю копы один хрен будут выписывать штрафы за всё на свете


Есть такая шутка. Если полиция поймала на улице без маски, то надо переходить на трусцу - разрешены занятия спортом, если догнали, то снимать штаны - за мелкое хулиганство штраф 13000 тенге, за без маски - 80000 :lol:
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§ Сергей kst
Re: Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
147

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 04.08.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественных местах и на открытом воздухе. Исключение составляют дети до пяти лет, лица, занимающиеся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек, и лица, имеющие медицинские противопоказания", - сказал Цой на заседании правительства.

Также он добавил, что без масок можно находиться на открытом воздухе и в местах общественного питания при соблюдении соцдистанции.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39466

Не совсем понимаю. в 1 абзаце ОБЯЗАТЕЛЬНО носить маску на открытом воздухе.А патом Цой добавил,что БЕЗ МАСКИ МОЖНО находиться на открытом воздухе...
С домиком что-то не так,или все правильно?
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§ Горожанин_kst
Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1678

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 04.08.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для того, чтобы не было проблем с полицией, и чтоб возвести дебилизм происходяшего в превосходную степень, до уровня шизоидного воспаления: носите маску всегда!!!...но в сумке! Маску ношу? Ношу! Пусть прописывают правила ношения масок. Следующий шаг-ношение маскарадных масок. Пусть прописывают стандарты защитной экипировки.
Маску должен носить больной человек. Больной вообще должен сидеть дома. Скажете а как бессимптомные? А как вы их ежедневно выявляете?
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§ yudjin
Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6807

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 04.08.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
носите маску всегда!!!...но в сумке! Маску ношу? Ношу!

в крайнем случае такую Маску бросить в сумку:

правда, есть риск, что она сейчас растает...
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§ nmv85
Re: Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
62

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 04.08.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вирус наступает. Плотно взял в кольцо. Наколи мне, кольщик, Маску на лицо.
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§ Горожанин_kst
Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1678

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 04.08.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:

Рядом лодку, с парусами ветром полными,
Убегу!Волки, вот вам!
Чтобы навсегда меня запомнили...
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§ electro
Re: Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
328

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 04.08.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложение редакции:
Обратитесь с официальным запросом в ДВД по Костанайской области, сколько выписано штрафов (за "нарушение карантинного режима", с 1 августа, в разрезе постов и дней.
А то идешь по улице и слышишь разговоры, что якобы Каждому посту ежедневный план :-o установлен по штрафам - не менее 10 штрафов в сутки.
Это вообще что такое????
Пусть официально опровергнут
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