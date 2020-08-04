Коронавирус в Казахстане: 93 820 случаев (+1 158 за сутки, в том числе 555 без клинических проявлений),
65 132 выздоровевших (+2 621), 1 058 умерли (+265 с 27.07 по 02.08)
Случаи пневмонии: 5 979 (+798 за 2 августа)
Летальных исходов от пневмонии: 51 (+21 за 2 августа)
Коронавирус в Костанайской области:
2 853 случая (+57 за сутки, в том числе 42 без симптомов), 2 152 выздоровевших (+45), 11 умерли (+5 с 27.07 по 02.08 - мужчины 1944 г. р., 1955 г. р., 1988 г. р., 1946 г. р., женщина 1941 г. р. )
Случаи пневмонии: 19 (+12 за 3 августа)