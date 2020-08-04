Люди с противопоказаниями могут не носить маски - Цой

Люди с противопоказаниями могут не носить маски. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

"Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественных местах и на открытом воздухе. Исключение составляют дети до пяти лет, лица, занимающиеся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек, и лица, имеющие медицинские противопоказания", - сказал Цой на заседании правительства.

Также он добавил, что без масок можно находиться на открытом воздухе и в местах общественного питания при соблюдении соцдистанции.