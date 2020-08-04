Охотник Или штраф, или срок - Более 30 000 медицинских перчаток пытались незаконно вывезти из Костаная #5 О





(Пользователи) Сообщений: 9

Регистрация: 01.08.20 (Пользователи) Отправлено: - 18:57 Что за дебилизм? У нас что таможни стоят между областями или перчатки где-то спёрли? Перчатки завезли или с Китая или с России как завезли другой вопрос,а свободное перемещение товара между областями никто не запрещал. А вот анонимы у нас сейчас в почёте,уроды,так не долго и в 37-год скатиться. На чужом горе нажиться желающих толпа