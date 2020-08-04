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≡ Или штраф, или срок - Более 30 000 медицинских перчаток пытались незаконно вывезти из Костаная
 
 
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§ NG.kz
Или штраф, или срок - Более 30 000 медицинских перчаток пытались незаконно вывезти из Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39533

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.08.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Груз из 16 коробок пытались незаконно вывезти из Костаная в Нур-Султан. В коробках были упакованы более 30 000 медицинских перчаток, сопроводительные документы на них водитель предъявить не смог.
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§ maxsaf
Re: Или штраф, или срок - Более 30 000 медицинских перчаток...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7300

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.08.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, опять 30 000 перчаток сожгут небось, как те маски на таможне.
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§ Тот самый
Re: Или штраф, или срок - Более 30 000 медицинских перчаток...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
863

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 04.08.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько уже успели вывезти? Молодец, неизвестный!
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§ Victor Yang
Re: Или штраф, или срок - Более 30 000 медицинских перчаток...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13008

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 04.08.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё понимаю. Но, блин, смешная ситуация - маски, перчатки и антисептик на одном уровне с оружием и наркотиками.
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§ drakon
Re: Или штраф, или срок - Более 30 000 медицинских перчаток...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19733

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 04.08.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
на одном уровне с оружием и наркотиками.

Наверное уже спользванные перчатки - были?
Больше - не вижу причины их арестовывать... :lol: ;-)
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§ Охотник
Или штраф, или срок - Более 30 000 медицинских перчаток пытались незаконно вывезти из Костаная
О


(Пользователи)
Сообщений:
9

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 04.08.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за дебилизм? У нас что таможни стоят между областями или перчатки где-то спёрли? Перчатки завезли или с Китая или с России как завезли другой вопрос,а свободное перемещение товара между областями никто не запрещал. А вот анонимы у нас сейчас в почёте,уроды,так не долго и в 37-год скатиться. На чужом горе нажиться желающих толпа
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