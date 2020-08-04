Или штраф, или срок - Более 30 000 медицинских перчаток пытались незаконно вывезти из Костаная

Груз из 16 коробок пытались незаконно вывезти из Костаная в Нур-Султан. Об этом сообщили в пресс-службе антикоррупционной службы по Костанайской области.

Фото предоставлено антикоррупционной службой

В коробках были упакованы более 30 000 медицинских перчаток, сопроводительные документы на них водитель предъявить не смог.

- На номер республиканского колл-центра 1424 Агентства по противодействию коррупции поступил анонимный звонок, в котором неизвестный сообщил, что на машине «ГАЗель» незаконно вывозят медицинские изделия, - говорится в сообщении антикоррупционной службы. – Автомобиль был задержан на выезде из Костаная нашими сотрудниками. Теперь этим грузом будет заниматься областная служба экономических преступлений.

В действиях водителя «ГАЗели» усматривают признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 2 000 МРП (5 556 000 тенге), либо лишение или ограничение свободы на срок до 2 лет.