Цитата: Victor Yang:

А ты попробуй гос.услугу в ЦОНе получить без "пластика".

Госуслугу можно и онлайн получить, а вот выпить водки и покурить онлайн не получится.

Victor Yang:

А ты всё время рассуждаешь в призме каких-то маловероятных случаев. Они, конечно, возможны, но ооочень редки.

Вся жизнь состоит из маловероятных случаев. Сначала ты купил спиртное по чужому улостоверению. Это, кстати, самая простая схема обхода буквы закона. И продавцу, по идее, на это должно быть пофиг. Потом тебя посадили в самолёт вместо Павлика и ты не женился на Гале. Поэтому бросил пить и теперь живёшь тусклой неинтересной жизнью.

Victor Yang:

Меня вот эта поправка совсем не колышет - мне не трудно пару раз в три месяца показать удостоверение продавцу.

Типа, раз в три месяца тебя посещает пьющий гость или ты покупаешь спиртное для компрессов? Поэтому тебе и сложно понять людей, которые каждый день по три раза приходят в магазин за сигаретами и алкоголем. Никакой пластик не выдержит, если его постоянно ширкать туда-сюда по карманам и сумкам. Да и выглядит это действие по-идиотски, когда седой старец достает документ, чтобы подтвердить своё совершеннолетие.