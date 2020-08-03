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≡ Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39533

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.08.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табака, теперь продавцы обязаны просить показать документы у всех, даже у пенсионеров. Об этом говорится в новом Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения.
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§ Гога
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2731

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 04.08.20 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а алкоголь только по документам

----С какого бодуна это тебе приснилось , дорогой ты мой ?? :lol: :lol:
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§ Гога
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2731

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 04.08.20 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Странно как не зайду в красноебелое без документов никому

---Таки однако тебе на внешний вид ---- лет 15???
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§ Гога
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2731

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 04.08.20 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
мне не трудно пару раз в три месяца показать удостоверение продавцу.

---И встретились в одно время в магазине два идиота??
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§ Гога
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2731

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 04.08.20 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
маловероятных случаев. Они, конечно, возможны, но ооочень редки.

----Так нужны такие законы , что бы предусматривали эти маловероятные случаи . А не вносить потом в закон кучу поправок и изменений , чтобы вообще потом ничего не было ясно . 8-)
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§ ACROS
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
845

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 04.08.20 - 06:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
в магазин приходят одни и те же люди,


В селе , где все друг про друга всё знают, спрашивать про возраст и при этом требовать показать удостоверение личности и всё это лишь для того что бы продать одну пачку сигарет: - в лучшем случае - это вызывает усмешку. Понятно - цель, как бы благая - здоровье наций, а по сути : анекдот, и зацепка для проверяющей комиссий и хорошая возможность "подставного" клиента для местного участкового.
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§ Маркс
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
932

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 04.08.20 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ты попробуй гос.услугу в ЦОНе получить без "пластика".
Госуслугу можно и онлайн получить, а вот выпить водки и покурить онлайн не получится.
Victor Yang:
А ты всё время рассуждаешь в призме каких-то маловероятных случаев. Они, конечно, возможны, но ооочень редки.
Вся жизнь состоит из маловероятных случаев. Сначала ты купил спиртное по чужому улостоверению. Это, кстати, самая простая схема обхода буквы закона. И продавцу, по идее, на это должно быть пофиг. Потом тебя посадили в самолёт вместо Павлика и ты не женился на Гале. Поэтому бросил пить и теперь живёшь тусклой неинтересной жизнью.
Victor Yang:
Меня вот эта поправка совсем не колышет - мне не трудно пару раз в три месяца показать удостоверение продавцу.

Типа, раз в три месяца тебя посещает пьющий гость или ты покупаешь спиртное для компрессов? Поэтому тебе и сложно понять людей, которые каждый день по три раза приходят в магазин за сигаретами и алкоголем. Никакой пластик не выдержит, если его постоянно ширкать туда-сюда по карманам и сумкам. Да и выглядит это действие по-идиотски, когда седой старец достает документ, чтобы подтвердить своё совершеннолетие.
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§ abaika95
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4599

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.08.20 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/С какого бодуна это тебе приснилось , дорогой ты мой ?/



С прошлого



Цитата-/Таки однако тебе на внешний вид ---- лет 15???/


Нет на все полные 13 выгляжу,но страностьь рядом мужикам выглядищим лет на 50 тоже без доков в КБ не продавали

Может КБ в ЧБ как-то странно работают или у вас на югах на все пофиг и даже доки не смотрят
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§ Victor Yang
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13008

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 04.08.20 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Госуслугу можно и онлайн получить
Далеко не все.
Маркс:
Вся жизнь состоит из маловероятных случаев.
Ты вообще в курсе что такое вероятность?

Гога:
Так нужны такие законы , что бы предусматривали эти маловероятные случаи .

А как их предусмотреть, если таких случаев и даже попыток зафиксировано не было и их никто пока не придумал?
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§ Маркс
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
932

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 04.08.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты вообще в курсе что такое вероятность?

Там где ты учился, я преподавал.

Закон для того и нужен, чтобы определять порядок поведения и действий в результате отклонения от нормы. Какой смысл придумывать закон для обычных, стандартных ситуаций, если все и так согласны с этой нормой.

Соответственно, закон должен учитывать как можно больше возможностей и вариантов развития событий. Иначе это не закон, а формальность, которая никакой пользы обществу, кроме вреда не принесёт.
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