Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя

В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табака, теперь продавцы обязаны просить показать документы у всех, даже у пенсионеров. Об этом говорится в новом Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В кодексе указано, что предприниматели должны ознакомиться с требованиями статьи 110, иначе им грозит административная ответственность. Статья гласит, что продавцы табачных изделий обязаны у всех требовать документы, удостоверяющие личность. Это касается и других товаров, связанных с курением.

"Отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность", - говорится в кодексе.

К слову, такая же норма коснулась и продавцов алкоголя. В пункте 18 статьи 110 говорится, что при продаже алкогольной продукции необходимо требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, и отказывать в продаже, если это требование не было исполнено.

Таким образом, если ранее продавец должен был удостовериться в том, что покупатель достиг того или определенного возраста, то теперь он обязан проверять удостоверение личности у всех.

Кроме того, с 1 июля 2021 года ожидается еще одно изменение. На витрины запретят выкладывать пачки сигарет. Вместо этого будет висеть список о том, какие табачные изделия есть в продаже. Продемонстрировать их можно будет только после того, как покупатель ознакомится со списком. Об этом говорится в подпункте 16 пункта 4 статьи 110.

"Информация о табачной продукции, в том числе изделиях с нагреваемым табаком, табаке для кальяна, кальянной смеси, системах для нагрева табака, электронных системах потребления и жидкостях для них, при осуществлении розничной торговли доводится до сведения покупателей посредством размещения перечня продаваемой продукции с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков", - говорится в кодексе.

Полностью Кодекс о здоровье, принятый 7 июля, можно посмотреть здесь.