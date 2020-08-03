Цитата: Маркс:

И пластик носить с собой не обязательно.

Да ну? А ты попробуй гос.услугу в ЦОНе получить без "пластика". На поезд или самолет без него сесть.

Маркс:

Ты все время рассуждаешь как идеальный конь в вакууме.

А ты всё время рассуждаешь в призме каких-то маловероятных случаев. Они, конечно, возможны, но ооочень редки. А преподносишь ты их будто на каждом шагу такое встречается. Я повторю - будут какие-либо повторяющиеся случаи - их обязательно внесут в закон - или текст откорректируют, или оговорку внесут, или ещё что-то. А предпринимателям, если их не устраивают поправки, можно писать в "открытое правительство". Глядишь - и услышат, если обращений много будет.



Меня вот эта поправка совсем не колышет - мне не трудно пару раз в три месяца показать удостоверение продавцу.



[Исправлено: Victor Yang, 03.08.2020 - 22:29]