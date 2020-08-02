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≡ «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным услугам – КЗРК
 
 
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§ NG.kz
«Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным услугам – КЗРК
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39520

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.08.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АО «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным услугам, сообщает пресс-служба комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики РК.
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§ Дантист
Re: «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным...
Д


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
679

Регистрация:
05.01.15
Отправлено: 02.08.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы кто нибудь сотовых операторов проверил, там вообще беспредел. Отгородились от потребителя автоответчиками, а с им ничего не докажешь.
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§ Добринцофф
Re: «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7393

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 02.08.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь,это наглая контора заплатит по полной программе.
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§ Маркс
Re: «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
926

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 02.08.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Надеюсь,это наглая контора заплатит по полной программе.

Добринцофф, Вы же капиталист и прекрасно знаете, что все эти денежки будут просто распределены среди клиентов. Никто из эффективных менеджеров и работников не пострадает и меньше получать не будет. Просто в очередной раз антимонопольщики ограбили народ, чтобы оправдать свое существование. Сегодня - посредством Казахтелекома.

Но самое главное, что абсолютно ничего не изменится. Это как в анекдоте про повышение цен на алкоголь:
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, теперь вы с мамой будете меньше есть.
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§ сайлау курманов
Re: «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3948

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 02.08.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бессовестная наглая изворотливая контора с воздуха качает деньги, что слону дробинка
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