Маркс Re: «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 926

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:40 Цитата: Добринцофф:

Надеюсь,это наглая контора заплатит по полной программе.

Добринцофф, Вы же капиталист и прекрасно знаете, что все эти денежки будут просто распределены среди клиентов. Никто из эффективных менеджеров и работников не пострадает и меньше получать не будет. Просто в очередной раз антимонопольщики ограбили народ, чтобы оправдать свое существование. Сегодня - посредством Казахтелекома.



Но самое главное, что абсолютно ничего не изменится. Это как в анекдоте про повышение цен на алкоголь:

- Папа, ты теперь будешь меньше пить?

- Нет, сынок, теперь вы с мамой будете меньше есть.