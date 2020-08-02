«Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным услугам – КЗРК

АО «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным услугам, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики РК.

«По итогам судебных разбирательств вступило в силу судебное решение, подтвердившее законность начала антимонопольного расследования в отношении АО «Казахтелеком» по фактам навязывания потребителям платных услуг без их согласия. Согласно решению суда Нур-Султана от 3 июня 2020 года, антимонопольный орган правомерно начал расследование, поскольку установленные факты подтверждают нарушение антимонопольного законодательства. В настоящее время, «Казахтелекому» направлены результаты расследования, где, по мнению антимонопольщиков, имеют место многочисленные факты навязывания более 50 потребителям Алматы услуг интернета и связи без их согласия в среднем по 4 000 тенге на каждого», - говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, до начала расследования «Казахтелекому» предлагалось добровольно устранить признаки нарушений и вернуть средства потребителям.

Согласно результатам расследования, размер предполагаемого штрафа превысит 560 млн тенге.