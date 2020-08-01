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≡ Предприятия для восстановления работы после карантина должны будут подать заявки и пройти проверку
 
 
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§ NG.kz
Предприятия для восстановления работы после карантина должны будут подать заявки и пройти проверку
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39512

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.08.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продление карантинных мер и подготовку к посткарантинному периоду обсудили на заседании Государственной комиссии. Кабинет министров рассмотрел исполнение поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева.
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§ ACROS
Re: Предприятия для восстановления работы после карантина должны...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
835

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 01.08.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://После проверки комиссией//

Не завидую предпринимателям: пока эта комиссия проверит, много чего она им доставит ( это их звёздный час наступает).

Цитата://поручение утвердить санитарно-эпидемиологические требования к работе субъектов бизнеса,//

Уже же утверждены эти санитарные правила, по ним проверяют продуктовые магазины.
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§ elektron
Предприятия для восстановления работы после карантина должны будут подать заявки и пройти проверку
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5452

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 01.08.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Уже же утверждены эти санитарные правила, по ним проверяют продуктовые магазины.

Ну мало ли чего, может что изменилось уже. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. :lol:
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§ MAN
Re: Предприятия для восстановления работы после карантина должны...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
79

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 01.08.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что хотят то и творят, чиновники из Зазеркалья.
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