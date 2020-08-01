Предприятия для восстановления работы после карантина должны будут подать заявки и пройти проверку
Прошедшим проверку субъектам бизнеса выдадут электронные разрешения на возобновление деятельности, передает Informburo.kz.
Продление карантинных мер и подготовку к посткарантинному периоду обсудили на заседании Государственной комиссии. Кабинет министров рассмотрел исполнение поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Об эпидемиологической ситуации, мерах по поддержке населения и бизнеса доложили министр здравоохранения Алексей Цой, председатель НПП "Атамекен" Аскар Мырзахметов, заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Премьер-министр Аскар Мамин поручил провести системную подготовительную работу по восстановлению функционирования тех отраслей экономики, которые приостановили свою деятельность. Эту работу должны провести в течение предстоящих двух недель.
Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен" поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателям.
В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ в наиболее пострадавших отраслях представят отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября 2020 года.
Аскар Мамин также дал поручение утвердить санитарно-эпидемиологические требования к работе субъектов бизнеса, обеспечить надлежащий контроль за соблюдением гражданами и субъектами предпринимательства санитарных правил.
"Алгоритм по снятию запрета на работу предприятия включает регистрацию предпринимателей и приём заявок на возобновление деятельности на электронной платформе Info Kazakhstan. После проверки комиссией в составе работников акимата, СЭС, региональной палаты предпринимателей и представителей общественности субъектам бизнеса будут выдаваться электронные разрешения на возобновление деятельности", – говорится в сообщении.
Министерству цифрового развития поручено внедрить мобильные приложения по профилактике и повышению информированности по вопросам коронавирусной инфекции.
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