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≡ Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
 
 
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§ NG.kz
Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39506

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мониторинговые группы проверили 115 аптек в Костанайской области и в 24-х выявили нарушения. Эти проверки стали причиной для коллективного письма, с которым в редакцию "НГ" обратились владельцы аптек.
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§ elektron
Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5440

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 31.07.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А вот госаптеки могли бы своими обоснованными ценами сдерживать рвачество частников

Ценниками с пустыми полками? ;-)
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§ ACROS
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
829

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.07.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Я в Костанае.


Пардон, приношу извинения.
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