Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
Мониторинговые группы, в которые вошли специалисты ДККБТУ и работники прокуратуры, проверили 115 аптек в Костанайской области и в 24-х выявили нарушения. Эти проверки стали причиной для коллективного письма, с которым в редакцию "НГ" обратились владельцы аптек.
Фото пресс-службы ДККБТУ Костанайской области
Как сообщали в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, в производстве находятся 24 материала по делам об административных правонарушениях. Из них рассмотрено уже 20. Общая сумма наложенных штрафов составляет 3 201 645 тенге.
"В областном центре выявлены аптеки, которые завышают цены выше установленной нормы – ТОО «Айгерим Фармация» продавали препарат «Нимид» за 3 000, предельная цена этого препарата 2 963 тенге. ТОО «Лен Фарм» продавали «Фильтрум» за 1 300 тенге, предельная цена на данный препарат 1 036 тенге, ИП «Кожахметова» продавали «Новиган» за 780 тенге, предельная цена данного препарата 583 тенге. ИП «Жусупова» продавали «Ингавирин» за 6 000 тенге, предельная цена данного препарата 5 640 тенге. Подобные нарушения выявлены в аптеках города Аркалык, Рудный, Денисовского, Узункольского, Б.Майлина, Аулиекольского районов", - перечислили в ДККБТУ.
По мнению владельцев аптек, нынешняя государственная политика в отношении фармацевтического бизнеса приведет к весьма печальным последствиям. Об этом говорится в коллективном письме, с которым они обратились в редакцию "НГ". Публикуем его полностью:
Сухой день в аптеках
Нет, это не о водопроводе. Это когда не осталось слез и руки опускались от бессилия помочь, а больные все шли и шли в 36-градусную жару в наши аптеки с сухими порошками антибиотиков в надежде найти спасительный растворитель.
Сначала закончился 1%-ный лидокаин, мы стали разводить 2%-ный лидокаин водой. Когда закончили и его, в ход пошел 0,5%-ный новокаин. После того как ушел и он, взялись разводить 2%-ный новокаин для компрессов и блокад, но потом закончилось все: и лидокаин, и новокаин, и дистиллированная вода. Впору было говорить больным, чтоб покупали питьевую воду, кипятили и кололи своим родным уколы, как скоту...
На складах перестали брать трубку... А мы все не верили, особенно в деревнях, все надеялись: «Нет-нет, о нас не забыли. Вот-вот в маленькие аптеки тоже начнет приходить помощь!» Воображение рисовало подъезжающий белый бусик, откуда выходили наш первый руководитель фармконтроля вместе с депутатом, который решил помочь своей малой родине. И коробки с самым необходимым появлялись одна за одной: это были шприцы, термометры, растворители, а еще, может быть, такие нужные всем антибиотики и антикоагулянты. И самые главные слова поддержки: «Ну как вы тут? Держитесь? Вы держитесь! Вы - большие молодцы»...
И мы увидели своего первого руководителя, но при совсем других обстоятельствах: она заходила в некоторые наши аптеки с полицией, понятыми и подставными... И это был шок. Покатившиеся повсеместно по области эти «балаганы» в аптеках шокировали фармацевтическую общественность. Под предлогом, что кто-то, где-то якобы продал кому-то упаковку парацетамола по 1 000 тенге, в аптеках была развернута «охота на ведьм». За превышение предельных цен на 50, 20, 4 и даже 1(!) тенге аптекам были выписаны штрафы под 370 000 тенге. Что вызвало, естественно, бурю негодования: покажите нам этого человека, который продал упаковку парацетамола за 1 000 тенге? Уверены, это был не фармацевт, а какой-нибудь торгаш-барыга.
Министр Биртанов ушел, а его промахи продолжают вредить медицине. Сколько было написано писем про приказ о предельных ценах в аптеках? Фарм. общественность считала и считает его ошибочным и предупреждала об исчезновении дешевых препаратов и возникновении дефицита лекарств. Мы являемся коммерческими структурами, наше ценообразование складывается в конкурентной среде. Никогда никто не поставит запредельную цену, если у соседа цена ниже.
Мы против предельных цен на медикаменты! Таковы законы рынка. Максимум, что мы можем сделать для населения, - это зафиксировать цены на 100 жизненно важных препаратов. Создавайте государственные аптеки и вводите там ограничение цен. Мы это уже проходили в 90-х годах, когда государство бросило свои аптеки и в альтернативу появились частные. Именно коммерческие аптеки поддерживали разваливающуюся медицину в 90-е годы. Те из нас, у кого были аптеки при поликлиниках, помнят, как медики, идя на операции, брали у нас в долг шприцы, перевязку, перчатки, новокаин, спирт и прочее. А вспомните, какие долговые книги были в аптеках на селе! Все это сдерживало социальную напряженность и помогало населению выживать.
Сложившаяся сегодня ситуация парализует работу аптек. Персонал боится вставать за первые столы, фармацевты пенсионного возраста спешно увольняются. Не так давно по области прокатилась волна мошенничества с водяными фильтрами: пенсионеры заплатили по 50 000 за фильтр, магазинная цена которого - 17 000, и наша доблестная полиция не нашла в этом ни состава преступления, ни превышения цен! Зато вокруг аптек полицейские ходят хороводами по три человека сразу.
Труд фармацевта во всех странах почетен и уважаем. И по рейтингу профессия фармацевта стоит на 3-4-м месте: после профессии адвоката, но перед профессией врача. Государства многих стран оберегают труд фармацевтов, вводя страховую медицину и беря на себя 75% оплаты рецептов. Мы вроде тоже платим медицинские страховые взносы, но ничего подобного в своем государстве не наблюдаем. Почему? Работайте в этом направлении, господа, вместо того чтобы устраивать облавы на аптеки.
Аптеки всегда были местом тишины, чистоты, спокойствия и достоинства. И не время и не место устраивать сейчас в них балаганы и шоу. Прежде чем соглашаться идти в качестве подставного, понятого, контрольного покупателя или идти с жалобой, вспомните: ведь наверняка этот фармацевт помог когда-то полечить вашу больную маму или обратил внимание на завышенную впопыхах врачом дозу для вашего ребенка. Думайте, люди, и понимайте: зло совсем не в аптеках. Ни одна аптека с марта месяца не закрылась, мы верно служили вам, разыскивая для вас лекарства и сопереживая с вами ваши болезни.
Р. S. Когда это письмо было уже написано, в чат «Аптеки Костанайской области» пришло сообщение от нашего коллеги, он пишет: «Сейчас зашла бабушка и сказала: «Сынок, можно оставить вам открыточку?» И когда она ушла, он выложил в чат содержание. Там было написано: «Фармацевты - вы наши добрые ангелы. Спасибо вам!»
О. И. ВЕДЛЕР, Е. В. КОМКОВА, А. К. КЕНЖЕБАЕВА, Н. В. СУМЦОВА, А. В. ОЛЕЙНИКОВА, Л. С. ДУНАСАРОВА, Е. Н. КАЛУГИНА, владельцы аптек, Костанайская область
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