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≡ Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть
 
 
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§ NG.kz
Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39499

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодая учительница из Костанайской области просит защиты, она говорит, что бывший муж преследует ее и угрожает облить кислотой. Женщина говорит, что подвергается постоянным нападкам со стороны бывшего супруга.
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§ Vit
Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9640

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
Намёк ясен. Вы свободны и в поиске. Я тоже. Причём имею моральное право гулять. Справка есть что я не заражён.))) можно принять как и шутку. А можно и нет. Шампанское, тортик, прогулки по набережной за мной.
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§ kolibri
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
kolibri


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
37

Регистрация:
18.02.19
Отправлено: 30.07.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Заманчиво!
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§ Козлов я
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1604

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 30.07.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
Заманчиво!
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§ Vit
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9640

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
По поводу что мужчины раздевают женщин. Был случай. Я говорил уже у меня в площадке две женщины живут. Разведенки. С одной часто мутил. А к второй боялся даже в её сторону посмотреть. Там красота. Неземная. Я считал что её не достоин Тут как то с месяца 3 назад она стучит в мне в дверь. Вит чёт душ у меня не фурычит. Можно к тебе У меня сразу ноги затрелись, я понял что сегодня у меня будет кекс о котором я мечтал всю жизнь. Она богиня. Она меня раздела не я её. Такое я раньше только в кино видел. А оказывается и в жизни это реально.
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§ сайлау курманов
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3942

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 30.07.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 на все голову. Тогда ты подтвергаешь свою семью опасностью
Если лихие 90е пережили, то этот ревнивец как орех расколим, вы ещё мою супругу не знаете. Однажды она рэкетиру по голове шампанским огрела, что у того экстрасенсорные дарования открылись. Через два месяца явился тип в чалме и халате цветном, цветы и шоколадку принес, я сперва думал родня какая-то объявилась
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