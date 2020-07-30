Vit Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9640

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:58 Цитата: Козлов я: По поводу что мужчины раздевают женщин. Был случай. Я говорил уже у меня в площадке две женщины живут. Разведенки. С одной часто мутил. А к второй боялся даже в её сторону посмотреть. Там красота. Неземная. Я считал что её не достоин Тут как то с месяца 3 назад она стучит в мне в дверь. Вит чёт душ у меня не фурычит. Можно к тебе У меня сразу ноги затрелись, я понял что сегодня у меня будет кекс о котором я мечтал всю жизнь. Она богиня. Она меня раздела не я её. Такое я раньше только в кино видел. А оказывается и в жизни это реально.