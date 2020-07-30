Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть

Молодая учительница из Костанайской области просит защиты, она говорит, что бывший муж преследует ее и угрожает облить кислотой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Скрин с видео

Видео с обращением учительницы появилось на странице фонда "Немолчи" в Facebook. Женщина говорит, что подвергается постоянным нападкам со стороны бывшего супруга.

"Мне некуда идти, но здесь мне нет жизни. Он угрожает, что плеснет мне кислоту в лицо. Здесь, в поселке Карабалык, никто не слышит меня. Молю, помогите мне справиться с этим человеком. Ребенок напуган, психика сломана что у меня, что у него", - в отчаянии говорит женщина.

По ее словам, конфликт с мужем тянется не первый год.

"С бывшим мужем я в разводе с 2016 года. Он избивал меня. Когда я обратилась в полицию, его тетя вызвала меня к себе домой, грозилась, что меня уволят и отберут квартиру, которую я получила по программе "С дипломом - в село". Его тетя - редактор газеты, и здесь никто не хочет связываться с ней. Я забрала свое заявление.

Все это время он не дает мне жить, следит за мной. Ходил в школу, писал заявления в опеку и в суд. Директор Карабалыкской средней школы сказала, что ей проблемы не нужны, и мне пришлось уволиться и искать работу в соседнем районе. Ездить с ребенком тяжело, у меня нет возможности купить там квартиру.

В этом году я хочу вернуться в обратно в Карабалык в другую школу, но очень боюсь, что он будет приходить и туда. Сегодня я отлучилась на пять минут. Он проследил, что я оставила шестилетнюю дочь дома, и вызвал опеку, полицию. Грозился отобрать у меня дочь. Родителей у меня нет, и он пользуется положением и авторитетом своей тети", - сказала она.

В Министерстве внутренних дел прокомментировали инцидент.

"Дело было зарегистрировано отделом полиции Карабалыкского района. По всем изложенным молодой женщиной фактам проводятся проверки, о результатах будет сообщено дополнительно.

Известно, что конфликт между бывшими супругами находится также в поле зрения органов опеки района.

Руководство Департамента полиции Костанайской области держит это обращение на контроле. За последние годы экс-супруги несколько раз подавали заявления друг на друга. В этой связи назначена проверка законности принятых по ним решений", - сказали в министерстве.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что в отношении бывшего супруга Айсулу Байтыковой внесено защитное предписание. Это значит, что он больше не имеет права приближаться к ней.

Законом установлены ограничительные меры, то есть, запрещается вопреки воле потерпевшей разыскивать, преследовать, посещать ее, вести с ней устные, телефонные переговоры.

Пресс-служба ДП обратилась к психологу Костанайского филиала ассоциации по половому и репродуктивному здоровью Нине КОСЮК с просьбой рассказать, насколько часто в нашем обществе возникают сложности во взаимоотношениях в семье при разводе.

- Есть два понятия развод формальный, он наступает с момента юридического факта расторжения брака, и развод психологический, когда супруги больше не имеют друг к другу претензий и умеют цивилизованно выстраивать отношения после расторжения брака. Психологический развод может длиться годами. И здесь важно не выяснять отношения через детей или другими способами. Помочь в таких ситуациях может только разумный диалог между супругами. И зачастую здесь без помощи специалистов не обойтись - не всегда человек самостоятельно может правильно разобраться в своих претензиях и обидах. При разводе супругам свойственно обвинять друг друга в сложившейся ситуации, - отметила Косюк.