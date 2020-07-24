Цитата: Survivor Puma:

Очередное бла, бла со стороны акима области Ладно комерцев напряг они то извернулись купили, а акимат конкретно что сделал? За полгода не смог организовать тендер и вовремя всё купить? Тогда на кой ляд он нужен

Ну зато на коллектив Абаек деньги нашлись. Они тут под одним ником круглые сутки строчат (наверное с кулерами и кондиционерами в здании) и вполне заменяют концентраторы, которые акимат не может купить.



Граждане абайки! (возможно и гражданки, хотя последнее время не ошибаются и пишут от мужского рода).

Я живу сейчас в СПБ. Так что когда вписуливаете как у меня плохо описывая сразу всю страну на 11 часовых поясов, можно не утруждаться и конкретно писать как всё у меня плохо в Питере.



Если я переду опять. Я вам сообщу. Но думаю это услуга для вас будет платная.

Надеюсь с тендером у вас проблем не будет.



Может кстати в клуб путешествий написать о жизни в Питере во время короны?

Пока дождь идет.... тексты набираю очень быстро.