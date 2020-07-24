/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39444
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 июля Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил в своем Instagram-аккаунте о том, что в регион поступила очередная партия концентраторов, купленных спонсорами. Корреспондент «НГ» в комментариях спросила - неужели в бюджете нет средств на их приобретение?
Читать новость

§ Серый волк
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11258
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Survivor Puma:
Очередное бла, бла со стороны акима области Ладно комерцев напряг они то извернулись купили, а акимат конкретно что сделал? За полгода не смог организовать тендер и вовремя всё купить? Тогда на кой ляд он нужен

Ну зато на коллектив Абаек деньги нашлись. Они тут под одним ником круглые сутки строчат (наверное с кулерами и кондиционерами в здании) и вполне заменяют концентраторы, которые акимат не может купить.

Граждане абайки! (возможно и гражданки, хотя последнее время не ошибаются и пишут от мужского рода).
Я живу сейчас в СПБ. Так что когда вписуливаете как у меня плохо описывая сразу всю страну на 11 часовых поясов, можно не утруждаться и конкретно писать как всё у меня плохо в Питере.

Если я переду опять. Я вам сообщу. Но думаю это услуга для вас будет платная.
Надеюсь с тендером у вас проблем не будет. :lol:

Может кстати в клуб путешествий написать о жизни в Питере во время короны?
Пока дождь идет.... тексты набираю очень быстро. :lol:
Профайл

§ ACROS
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 24.07.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Survivor Puma:
на кой ляд он нужен


Тендер или аким ? Тендер и планирование своей работы по лечению населения, наверное - это прерогатива, наверное, облздравотдела?
Просто аким хотел сорвать лавры, аплодисменты и прочую земную славу, а тут "НГ" со своими неудобными вопросами.
Профайл

§ Survivor Puma
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 24.07.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Такой аким, и ежу понятно, что имелось в виду
Профайл

§ MAN
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 24.07.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни чего личного! Коммерция, только коммерция и ни какого хозяйствования. Ах да, пиар и ещё раз пиар- читать (понты) :-$
Профайл

§ abaika95
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4548
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вас и так уже давно анархия с примесью бедлама и феодализма!Если к наместнику феодала прикрутить (саморезами/




Я сколько серого не читаю он настолько тронутый) в плохом смысле слова) человек может и соображает в бытовом смысле но в журналистом плане уже всё,его повело на темную сторону он не видит реальности и объективности восприятия,психическое расстройство помноженное на долгое пребывание вне сТраны описания а причем прибывание самого в стране долеко не райской со своими проблемами проецирует на него изливать всю эту словестную помойку) а мне приходится ее читать) мне и гоге двум фанатам) я его вылечить хочу а Гога его просто любит)

[Исправлено: abaika95, 24.07.2020 - 23:33]
Профайл

§ abaika95
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4548
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 23:31
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ peshexod
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3580
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 25.07.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю зачем творить добро через акимат, сам раздай или общественникам отдай, а то и НГ вон средства собирают, да мало ли способов.
Профайл

§ Серый волк
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11258
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.07.20 - 00:52
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Гога
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2715
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.07.20 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
его просто любит

---Лей , да только не заливай лишнего
Профайл

§ maxsaf
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7270
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.20 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
долеко

Дальний
Цитата:
abaika95:
опосаешься

Опасный
Верните Курчавого, он хоть и брешет - зато грамотно :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.07.2020 - 01:45]
Профайл

§ abaika95
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4548
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.07.20 - 01:51
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ abaika95
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4548
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.07.20 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Верните Курчавого, он хоть и брешет - зато грамотно/



Он спит,зовите завтра)
Профайл

§ ZXC
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 25.07.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с важностью закупок, можно провести их без применения норм из одного источника. Неделю играет на сайте и после поставки в течении 1 - 2 месяца.
Профайл

§ Тот самый
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.07.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Архимеда про ИВЛ и концентраторы спрашивали ещё в марте-апреле, когда борт из Египта садили у нас. Отмахнулся, типа успокойтесь, мы обеспечены. И про эти ИВЛ бы вообще молчал, это же его промах, что теперь людям и бизнесменам приходится покупать их самостоятельно.

Цитата:
Survivor Puma:
Даешь нормального хозяйственника, который о народе и области думает, умеет грамотно руководить и организовывать А не писать высокопарные отчеты в инстаграмм


Даёшь выборных акимов! Можно и без инстаграмма. А то коронавирус особенно показал, что хлебалом торговать в инстаграмме и хоть как-то управлять областью - вещи разные.
Профайл

§ Гога
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2715
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.07.20 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что тебя снова банят ??
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 58
Пользователей: 0
Всего: 58

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 55 Queries | 60 Files Loaded: 544.48 Ko | Raw HTML: 85.21 Ko -