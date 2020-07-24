Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области

22 июля аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте о том, что в регион поступила очередная партия кислородных концентраторов, купленных спонсорами. В частности, 70 аппаратов передали в областную и городскую больницы.

- Все приборы объемом 10 литров, 1 концентратор обслуживает 2-х человек, - написал Мухамбетов. - Данные приборы позволяют пациентам с дыхательной недостаточностью облегчить состояние и получать жизненно важный кислород. Всего же в ближайшее время ожидается поставка еще более 300 концентраторов.

Сообщение меня заинтересовало, поэтому в комментариях к этому посту я спросила - почему концентраторы покупают за счет спонсоров? Неужели в бюджете совсем нет средств на их приобретение?

Ответа 22 июля так и не последовало. Утром 23 июля, когда я решила проверить, что все-таки ответил аким области, выяснилось, что доступ к аккаунту для меня заблокирован. Коллеги, которые зашли на его страницу, сообщили еще об одном сюрпризе: мой комментарий был удален, как и ответы на него других пользователей.

Поэтому "НГ" задала акиму области вопрос уже с официального Instagram-аккаунта @ng.kz_ - о том, почему комментарий корреспондента «НГ» удалили, а доступ к аккаунту заблокировали. И продублировала вопросы корреспондента.

Параллельно обратились в пресс-службу акима области с просьбой разъяснить, почему глава региона, либо сотрудник, ведущие его страницу в соцсети, позволяет себе не только удалять комментарии, но и блокировать доступ к аккаунту. В пресс-службе очень удивились и обещали разобраться. Через некоторое время доступ корреспондента «НГ» к странице акима области открыли.

А вечером 23 июля Архимед Мухамбетов ответил на наши вопросы. В частности, он сообщил, что «общественность неоднократно проводила благотворительные акции по поддержке земляков».

- Представители бизнеса, проявляя свою социальную ответственность, оказывают колоссальную помощь в борьбе с Covid-19, - написал Мухамбетов. - И все эти добрые дела делаются для поддержки соотечественников, попавших в нелегкую ситуацию. Денежные средства в бюджете есть, но процедура по государственным закупкам длится несколько месяцев. Предприниматели гораздо быстрее покупают необходимые средства. Особо благодарен каждому, кто приложил все силы в борьбе с пандемией!

Причину удаления комментария корреспондента «НГ» и блокировки доступу к аккаунта акима области Архимед Мухамбетов не пояснил.