Неее ну не надоело... то вася, то не вася...

Эпидемиологов и санврачей развелось... одна говорит надо, другая - не обязательно. Потом кто-то из них заболевает, другого увольняют, на третьего всех собак вешают.



Цитата: Есть исследования, которые говорят, что мы произвольно до 5-6 раз касаемся своего лица.

Да будет известно, что при ношении маски, как инородного предмета, человек в десятки раз чаще прикасается к лицу руками, которыми хватался где угодно... от денег до поручней автобуса. И каждый раз руки никто не обрабатывает даже санврач Есмагамбетова.