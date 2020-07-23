Ношение масок на улице обязательно - главный санврач Казахстана

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что ношение масок на улице обязательно, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На сегодня в условиях карантина ношение масок как в закрытых помещених, так и на открытом воздухе обязательно. С учетом этого предъявляются требования и привлекаются к ответственности граждане Казахстана, которые не выполняют эти требования. Доказано, что маска действительно защищает от передачи инфекции, потому что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Никто не сомневается в его высокой заразности", - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифнге СЦК.

Главный госсанврач отметила, что подобное требование ношения масок на улице отражено в 43-м постановлении от 26 июня.

"Руки - это то, через что передается инфекция. Передача инфекций идет через слизистую. Есть исследования, которые говорят, что мы произвольно до 5-6 раз касаемся своего лица. Это один из путей передачи инфекции", - предупредила она.

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди сообщил, что всего было выявлено 4,5 тысячи нарушений.

"Около четверти нарушений было связано с нарушением масочного режима. Мы совместно с мобильными группами занимается разъяснительными работами", - сказал Калайчиди.

Как пояснили "НГ" в пресс-службе ДККБТУ, согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области, указание о том, что на улице нужно надевать маску, носит рекомендательный характер. Поэтому протокол по отношению к людям, находящимся на улице без маски, составляться не будет.