Цитата: elektron:

По мне так моральный уровень просто падает ниже плинтуса, такое в таком ракурсе обсуждать.

В чём проблема? Если человек полез в воду не умея плавать мы ему посочувствовать должны? Или тот же вопрос но он был, предположим, выпимши. Или прослушав инструктаж (не знаю как там в районах, а нам в Костанае ДЧС-ники его прямо-таки зачитывали и мы от безделья им ещё и вопросы дополнительные задавали), проигнорировал рекомендации и представленную информацию. В каком из этих вариантов мы должны сказать "ах бедный он, несчастный"? Если допустить что человек не знал что в сильную жару вероятность получить тепловой удар или судороги конечностей при купании в открытых водоёмах многократно увеличивается, то это тоже его ни разу не красит